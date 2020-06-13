МАУ планує закрити продаж квитків до 1 серпня



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МАУ планує закрити продаж квитків до 1 серпня

На сайті авіакомпанії у розкладі наразі залишилося три внутрішні напрямки на дати у червні

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) припускає, що закриє продажі квитків на усі рейси до 1 серпня через пандемію коронавірусу.

Про це на пресконференції повідомив президент МАУ Євген Дихне.

Він зазначив, що раніше авіакомпанія закривала продаж квитків до 1 липня, «розуміючи, що до 1 липня нічого не відбудеться в авіації».

«Зараз ми, напевно, закриємо всі продажі до, швидше за все, 1 серпня. Для того, щоб дати можливість призначати тільки ті рейси, щодо яких пасажиру буде зрозуміло, що ми будемо виконувати. А визначати ці рейси будемо, виходячи з можливостей туристів подорожувати», — розповів президент МАУ.

На сайті авіакомпанії у розкладі наразі залишилося три внутрішні напрямки на дати у червні: Київ – Одеса, Київ – Львів та Київ – Херсон. Також залишився один міжнародний рейс до Лондона.

Як повідомлялося, іноземцям дозволять приїжджати в Україну з 15 червня.

Напередодні глава уряду Денис Шмигаль пояснив, за яких умов країна повернеться до жорсткого карантину. За словами голови уряду, наразі Україна опанувала коронавірус. Натомість другий день поспіль в Україні фіксується рекордне число нових випадків захворювання - майже по 700 осіб щодня.

Зазначимо, що на тлі пандемії відомий лоукостер розпродає квитки до Австрії по 10 євро.

Тим часом провідний туроператор оголосив про відновлення чартерної програми з 1 липня до шести країн.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що відкриття українських кордонів недостатньо для того, щоб цього літа відпочити за кордоном. Необхідне рішення й інших країн, саме тоді можна говорити про планування мандрівок.

Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом.

Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.