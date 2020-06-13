Карантинний бардак. Водій маршрутки заявив, що не носитиме маску, бо «влада нелегітимна» (відео)



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Водій заявив, що оскільки в Україні наразі шостий рік іде війна, то треба всіх змусити ходити і у «броніках»

Водій заявив, що не вважає коронавірус проблемою і не може обмежувати права людей

Водій маршрутного таксі «Київ-Чернігів» заявив, що не виконуватиме постанову Кабміну про носіння масок у громадському транспорті, оскільки не вважає теперішню владу легітимною і коронавірус великою проблемою.

Відео про інцидент з водієм оприлюднила у соцмережі одна з пасажирок маршрутного таксі.

Пасажирка зробила зауваження водію, через те, що він пускав до салону людей без масок, на що чоловік заявив, що не може обмежувати права людей, змушуючи їх одягати маски.

Крім цього, він заявив, що оскільки в Україні наразі шостий рік іде війна, то треба всіх змусити ходити і у «броніках».

Пасажирка поінформувала, що маршрутка щодня відправляється від метро «Чернігівська». «Ситуація сталася сьогодні 13.06.2020, о 12.30», - йдеться у підписі під відео.

Як повідомлялося, в Україні збільшилась кількість регіонів, де не можна послаблювати карантин.

Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683). Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16). Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.

Коронавірус в Україні

Всього 30506

Хворіють 15650

Одужали 13976

Померли 880

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У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).