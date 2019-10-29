Звільнений прокурор стверджує, що реформа ГПУ – спосіб знищити найгучніші корупційні справи



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Сергій Горбатюк: Руслан Рябошапка використовує реформування прокуратури для того, щоб без прийняття процесуальних рішень про закриття знищити корупційні і економічні справи

Горбатюк переконаний, що будь-яка справа, яка налічує понад 200 томів, не має практично шансів бути розслідуваною новим слідчим

Нове керівництво Генпрокуратури хоче знищити найгучніші справи – в першу чергу корупційні і економічні. Про це заявив колишній керівник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в інтерв’ю «Главкому», коментуючи плани створення Офісу генпрокурора.

«Спочатку я думав, що вони (керівництво Генпрокуратури) чогось не розуміють і намагався достукаюсь до них. Але потім усвідомив, що вони хочуть просто знищити всі ці справи – в першу чергу корупційні і економічні, але не приймаючи постанов про закриття, бо може бути інформгалас і спротив», - пояснив Горбатюк.

На думку екс-прокурора, перший крок – це заяви керівника ГПУ про те, що немає ніякої злочинної організації Януковича і справи щодо екс-президента потрібно розпорошити по різних органах. «Бо якщо є намір розслідувати як злочинну організацію, то її повинен забезпечувати єдиний підрозділ. А єдиний підрозділ – це ті ж самі слідчі, які можуть довести всі справи до кінця. Я кажу однозначно і категорично: Рябошапка використовує це реформування для того, щоб без прийняття процесуальних рішень про закриття усе це знищити», - наголосив Горбатюк. За його словами, будь-яка справа, яка налічує понад 200 томів, не має практично шансів бути розслідуваною новим слідчим.

«Практика свідчить, що новий слідчий у більшості випадків не доведе це до логічного кінця, особливо якщо немає зацікавленості у його керівництва. Бо велика частина інформації знаходиться в голові у слідчого. Якщо є бажання поховати ці розслідування, то треба просто передати справи іншому слідчому. Адже лише справа щодо Межигір’я налічує дві тисячі томів, злочинна організація в господарських судах більше 1200 томів. Як ви собі уявляєте, щоб новий слідчий підняв все це, вивчив і почав розслідувати спочатку?», - зазначив Сергій Горбатюк.

Як повідомлялось, 23 жовтня Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідування Сергія Горбатюка. У той же день Горбатюк заявив, що має намір оскаржити своє звільнення і подати заяву до правоохоронних органів на генпрокурора Руслана Рябошапку.

Згодом у Генеральній прокуратурі пояснили звільнення Горбатюка тим, що очолюване ним управління буде реорганізовано. «Горбатюка звільнено на підставі п.9 ч.1 ст.51 закону України «Про прокуратуру» (прокурор звільняється з посади в разі: 9) ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу, – «Главком»)», - зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Горбатюка не допустили до атестації, яка проводиться в рамках реформування відомства.

Горбатюк відмовився проходити переатестацію в запропонованому генпрокурором Русланом Рябошапкою порядку. За словами Горбатюка, цей порядок містить низку порушень.

Як писав «Главком», Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів.

19 вересня Рада створила Офіс генерального прокурора.

Всі прокурори Генпрокуратури для призначення до Офісу генпрокурора зобов'язані пройти переатестацію.