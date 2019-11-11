Грип у Києві: рівень захворюваності падає



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У столиці показник захворюваності на грип та ГРВІ нижчий від базового показника на 55,3%

У Києві за 45-й тиждень 2019 року зареєстровано 10,14 тис. хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 55,3%. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,5% у порівнянні з попереднім тижнем. Зниження відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 6 422 (зниження на 2,3%), дорослих – 3 718 особи (на рівні минулого тижня).

«У структурі захворюваності діти становлять 63,3%, а на попередньому тижні – 63,8%. Серед школярів захворюваність зросла на 2,5%: 2 574 випадки, що становить 40,1% від загальної кількості захворілих дітей і 25,4% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 45-й тиждень госпіталізовано 135 осіб, із них 111 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 28 689 осіб», – додав Поворозник.

Нагадаємо, для запобігання епідемічних ускладнень і захисту киян від захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції розпорядженням Київської міської держадміністрації затверджено відповідні профілактичні заходи в епідемічний сезон 2019-2020 років.

Раніше повідомлялося, де у Києві можна зробити щеплення проти грипу.