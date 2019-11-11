  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Грип у Києві: рівень захворюваності падає

    • Розсилка
    Грип у Києві: рівень захворюваності падає

    У столиці показник захворюваності на грип та ГРВІ нижчий від базового показника на 55,3%

    У Києві за 45-й тиждень 2019 року зареєстровано 10,14 тис. хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 55,3%. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,5% у порівнянні з попереднім тижнем. Зниження відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 6 422 (зниження на 2,3%), дорослих – 3 718 особи (на рівні минулого тижня).

    «У структурі захворюваності діти становлять 63,3%, а на попередньому тижні – 63,8%. Серед школярів захворюваність зросла на 2,5%: 2 574 випадки, що становить 40,1% від загальної кількості захворілих дітей і 25,4% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

    Він зазначив, що до медичних закладів за 45-й тиждень госпіталізовано 135 осіб, із них 111 – діти.

    «Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 28 689 осіб», – додав Поворозник.

    Нагадаємо, для запобігання епідемічних ускладнень і захисту киян від захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції розпорядженням Київської міської держадміністрації затверджено відповідні профілактичні заходи в епідемічний сезон 2019-2020 років.

    Раніше повідомлялося, де у Києві можна зробити щеплення проти грипу.


    Київ діти грип КМДА щеплення кияни населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ