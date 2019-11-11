Одеські спортсмени показали відмінні результати на чемпіонаті Європи з таїландського боксу



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Вихованці Одеської спортшколи №7 зайняли найвищі сходинки п'єдесталу на чемпіонаті Європи з таїландського боксу муей-тай

З 4 по 11 листопада 2019 року в Мінську (Білорусь) проходив чемпіонат Європи з таїландського боксу муей-тай. У змаганнях взяли участь спортсмени з 35-ти країн світу.

Україну на європейському чемпіонаті представили 14 спортсменів збірної команди нашої країни. У їх числі - вихованці комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №7».

Одеські спортсмени показали відмінні результати і зайняли призові місця, зокрема:

Артеменко Володимир - 1 місце (63,5 кг);

Дяківнич Сергій - 2 місце (48 кг);

Гута Олег - 3 місце (71 кг).

Збірна України з таїландського боксу муей-тай на чемпіонаті Європи посіла третє загальнокомандне місце, завоювавши 7 золотих, 2 срібні і 5 бронзових медалей.