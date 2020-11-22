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    В Одесі на автостоянці загорілися автобуси та евакуатор, є поранений

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    В Одесі на автостоянці загорілися автобуси та евакуатор, є поранений
    Фото ГУ ДСНС України в Одеській області

    До ліквідації пожежі залучались 11 осіб особового складу та три одиниці основної пожежної техніки

    У приморському районі Одеси вночі на автостоянці загорілися два автобуси та евакуатор. В результаті опіки отримав чоловік. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

    «22 листопада о 03:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання автобусу на території автостоянки, за адресою: Приморський район, пров. Газовий, 2», – йдеться у повідомленні.

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    В Одесі на автостоянці загорілися автобуси та евакуатор, є поранений
    В Одесі на автостоянці загорілися автобуси та евакуатор, є поранений
    Фото ГУ ДСНС України в Одеській області

    Встановлено, що загорілися два автобуси Van Hool та евакуатор Volkswagen.

    «Рятувальники пожежу локалізували о 03:26 та її ліквідували о 03:50 на площі 22 кв. м. Внаслідок пожежі пошкоджено салон та моторний відсік одного автобусу на площі 15 м2, салон другого автобусу на площі 5 м2 та салон вантажного автомобілю на площі 2 м2. Внаслідок пожежі отримав незначні опіки верхньої кінцівки чоловік 1965 р.н., який після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився. Причина пожежі та збиток встановлюються», – йдеться у повідомленні.

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    Теги: ДТП ДСНС Одеса рятувальники
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