В Одесі на автостоянці загорілися автобуси та евакуатор, є поранений

До ліквідації пожежі залучались 11 осіб особового складу та три одиниці основної пожежної техніки

У приморському районі Одеси вночі на автостоянці загорілися два автобуси та евакуатор. В результаті опіки отримав чоловік. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

«22 листопада о 03:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання автобусу на території автостоянки, за адресою: Приморський район, пров. Газовий, 2», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що загорілися два автобуси Van Hool та евакуатор Volkswagen.

«Рятувальники пожежу локалізували о 03:26 та її ліквідували о 03:50 на площі 22 кв. м. Внаслідок пожежі пошкоджено салон та моторний відсік одного автобусу на площі 15 м2, салон другого автобусу на площі 5 м2 та салон вантажного автомобілю на площі 2 м2. Внаслідок пожежі отримав незначні опіки верхньої кінцівки чоловік 1965 р.н., який після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився. Причина пожежі та збиток встановлюються», – йдеться у повідомленні.

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