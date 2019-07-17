В Одесі поліція виявила незаконні посіви конопель



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В ході проведення операції «Мак» співробітниками Малиновського відділу поліції було викрито місцевого жителя, який вирощував нарковмісні рослини

Під час санкціонованого обшуку на подвір‘ї будинку чоловіка було вилучено майже півсотні кущів конопель. Як пояснив 32-річний господар, рослини він вирощував для подальшого особистого вживання без мети збуту. Виявлене вилучено та направлено на експертизу.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

«За результатами дослідження відносно правопорушника буде прийнято рішення згідно з чинним законодавством. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 310 (незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.





Чоловікові загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років»,- повідомив начальник Малиновського ВП Віктор Герасименко.