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    За день з бульвару Шевченка евакуйовано понад десяток авто (перелік номерів порушників)

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    За день з бульвару Шевченка евакуйовано понад десяток авто (перелік номерів порушників)

    Сьогодні евакуатори з бульвару Шевченка вирушать на іншу вулицю

    У центрі Києва триває евакуація автомобілів, які припарковані на смузі громадського транспорту. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    «Ранок почали знову на бульварі Тараса Шевченка - але ось-ось вирушаємо на іншу вулицю», - йдеться в повідомленні.

    Під час спільного з Патрульною поліцією 16 липня з бульвару Тараса Шевченка було переміщено 12 автомобілів порушників правил паркування з виділеної смуги громадського транспорту. Працювало два автомобілі-евакуатори.

    КП «Центр організації дорожнього руху» повідомляє державні номери переміщених автомобілів:

    • AH 0095 EK
    • AA 6187 KO
    • AA 0219 XB
    • AA 1383 EM
    • AA 8967 PE
    • AA 9755 OH
    • AA 1955 TM
    • AA 4541 CO
    • AA 4426 XI
    • AA 2690 TP
    • JJF 991
    • AA 1947 XI

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    За день з бульвару Шевченка евакуйовано понад десяток авто (перелік номерів порушників)
    За день з бульвару Шевченка евакуйовано понад десяток авто (перелік номерів порушників)
    За день з бульвару Шевченка евакуйовано понад десяток авто (перелік номерів порушників)
    За день з бульвару Шевченка евакуйовано понад десяток авто (перелік номерів порушників)
    За день з бульвару Шевченка евакуйовано понад десяток авто (перелік номерів порушників)
    За день з бульвару Шевченка евакуйовано понад десяток авто (перелік номерів порушників)
    За день з бульвару Шевченка евакуйовано понад десяток авто (перелік номерів порушників)
    За день з бульвару Шевченка евакуйовано понад десяток авто (перелік номерів порушників)
    За день з бульвару Шевченка евакуйовано понад десяток авто (перелік номерів порушників)
    За день з бульвару Шевченка евакуйовано понад десяток авто (перелік номерів порушників)
    За день з бульвару Шевченка евакуйовано понад десяток авто (перелік номерів порушників)
    За день з бульвару Шевченка евакуйовано понад десяток авто (перелік номерів порушників)
    За день з бульвару Шевченка евакуйовано понад десяток авто (перелік номерів порушників)
    За день з бульвару Шевченка евакуйовано понад десяток авто (перелік номерів порушників)

    Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

    10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях.

    У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

    КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

    «Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

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