За день з бульвару Шевченка евакуйовано понад десяток авто (перелік номерів порушників)



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Сьогодні евакуатори з бульвару Шевченка вирушать на іншу вулицю

У центрі Києва триває евакуація автомобілів, які припарковані на смузі громадського транспорту. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

«Ранок почали знову на бульварі Тараса Шевченка - але ось-ось вирушаємо на іншу вулицю», - йдеться в повідомленні.

Під час спільного з Патрульною поліцією 16 липня з бульвару Тараса Шевченка було переміщено 12 автомобілів порушників правил паркування з виділеної смуги громадського транспорту. Працювало два автомобілі-евакуатори.

КП «Центр організації дорожнього руху» повідомляє державні номери переміщених автомобілів:

AH 0095 EK

AA 6187 KO

AA 0219 XB

AA 1383 EM

AA 8967 PE

AA 9755 OH

AA 1955 TM

AA 4541 CO

AA 4426 XI

AA 2690 TP

JJF 991

AA 1947 XI

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях.

У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.