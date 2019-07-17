За день з бульвару Шевченка евакуйовано понад десяток авто (перелік номерів порушників)
Сьогодні евакуатори з бульвару Шевченка вирушать на іншу вулицю
У центрі Києва триває евакуація автомобілів, які припарковані на смузі громадського транспорту. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.
«Ранок почали знову на бульварі Тараса Шевченка - але ось-ось вирушаємо на іншу вулицю», - йдеться в повідомленні.
Під час спільного з Патрульною поліцією 16 липня з бульвару Тараса Шевченка було переміщено 12 автомобілів порушників правил паркування з виділеної смуги громадського транспорту. Працювало два автомобілі-евакуатори.
КП «Центр організації дорожнього руху» повідомляє державні номери переміщених автомобілів:
- AH 0095 EK
- AA 6187 KO
- AA 0219 XB
- AA 1383 EM
- AA 8967 PE
- AA 9755 OH
- AA 1955 TM
- AA 4541 CO
- AA 4426 XI
- AA 2690 TP
- JJF 991
- AA 1947 XI
Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.
10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях.
У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.
КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.
«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.