В Одесі поліція затримала іноземця за скоєння крадіжок з автомобілів



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Вжитими заходами співробітники карного розшуку вийшли на слід підозрюваного, ним виявився 27-річний уродженець Закавказзя

Правоохоронці затримали іноземця за скоєння крадіжок з автомобілів місцевих мешканців. Про це повідомляє Приморський відділ поліції в Одесі.

Скориставшись тим, що власниця авто ненадовго відійшла, зловмисник через відчинене вікно викрав її сумку з мобільним телефоном, гаманцем та особистими речами.

Жінка одразу звернулась до поліції. Вжитими заходами співробітники карного розшуку вийшли на слід підозрюваного. Ним виявився 27-річний уродженець Закавказзя.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили причетність затриманого до ще одного такого злочину. Тоді, розбивши скло в припаркованій автівці, чоловік викрав сумку з ґаджетами.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Викрадене майно у правопорушника вилучено.