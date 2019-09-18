У мерії Одеси вирішили звільнити скандальну главу Служби у справах дітей



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Керівниця Служби у спарвах дітей Ірина Дамаскіна

Після скандалу, коли дівчинку відібрали у батька прямо у школі, звільняють керівницю Служби у справах дітей Ірину Дамаскіну

За результатами роботи комісії з питань соцполітики та праці було прийняте рішення стосовно порушень, пов'язаних з вилученням дівчинки під час уроків із застосуванням насильства з боку Служби у справах дітей.

Відповідне засідання комісії відбулося учора, 17 вересня. Про це на своїй сторінці у Facebook написала депутатка Одеської міськради Ольга Квасницька.

За її словами, члени комісії ініціювали службове розслідування та вирішили звільнити із посади начальника Служби у справах дітей Одеської міськради Ірину Дамаскіну.

«Мер відреагував миттєво, думаю, завдяки резонансу, сьогоднішнього публічного засідання і підключення уповноваженого з прав дитини!» – написала Квасницька.

Ольга Квасницька зазначила, що порушення були, і цей факт публічно визнали всі, крім Служби у справах дітей.

«Можу лише зауважити, що не тільки питання звільнення Дамаскін ставилося сьогодні в основу рішення комісії, але і службове розслідування за фактом жорсткого поводження чиновників по відношенню до дитини і ефективності роботи всієї служби!» – резюмувала вона.

Нагадаємо, одному з початкових класів школи №26 прямо під час уроків представник Служби у справах дітей намагався силою забрати одну з учениць. Свою поведінку чиновникии вирішили виправдати законом. Пізніше дитину забрали з притулку та віддали родичам.