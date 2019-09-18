  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У мерії Одеси вирішили звільнити скандальну главу Служби у справах дітей

    • Розсилка
    Керівниця Служби у спарвах дітей Ірина Дамаскіна - У мерії Одеси вирішили звільнити скандальну главу Служби у справах дітей
    Керівниця Служби у спарвах дітей Ірина Дамаскіна

    Після скандалу, коли дівчинку відібрали у батька прямо у школі, звільняють керівницю Служби у справах дітей Ірину Дамаскіну

    За результатами роботи комісії з питань соцполітики та праці було прийняте рішення стосовно порушень, пов'язаних з вилученням дівчинки під час уроків із застосуванням насильства з боку Служби у справах дітей.

    Відповідне засідання комісії відбулося учора, 17 вересня. Про це на своїй сторінці у Facebook написала депутатка Одеської міськради Ольга Квасницька.

    За її словами, члени комісії ініціювали службове розслідування та вирішили звільнити із посади начальника Служби у справах дітей Одеської міськради Ірину Дамаскіну.

    Читайте також

    «Мер відреагував миттєво, думаю, завдяки резонансу, сьогоднішнього публічного засідання і підключення уповноваженого з прав дитини!» – написала Квасницька.

    Ольга Квасницька зазначила, що порушення були, і цей факт публічно визнали всі, крім Служби у справах дітей.

    «Можу лише зауважити, що не тільки питання звільнення Дамаскін ставилося сьогодні в основу рішення комісії, але і службове розслідування за фактом жорсткого поводження чиновників по відношенню до дитини і ефективності роботи всієї служби!» – резюмувала вона.

    Нагадаємо, одному з початкових класів школи №26 прямо під час уроків представник Служби у справах дітей намагався силою забрати одну з учениць. Свою поведінку чиновникии вирішили виправдати законом. Пізніше дитину забрали з притулку та віддали родичам.

    Читайте також
    діти Одеса мер розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ