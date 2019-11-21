В Одесі представили програму мультикультурного форуму про Закарпаття



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Наступного року Одеса прийме учасників двотижневого мультикультурного форуму про Закарпаття «ТрансКарпатіяКульт»

Восени 2020 року в Одесі пройде двотижневий мультикультурний форум про Закарпаття - «ТрансКарпатіяКульт».

19 листопада 2019 року в Одесі відбулася пресконференція, на якій організатори події представили програму форуму. Всього планується провести близько сотні заходів. Серед них - спектаклі і театральні воркшопи, художні виставки та літературні читання, дискусії, кінопокази та перформанси, покази мод і дитяча програма, гастрономія та урбаністика.

На пресконференції організатори та куратори форуму поділилися ідеями про розвиток туристичної, культурної та освітньої галузей Закарпаття і Одеси, представили відеоматеріал Програми культурних обмінів Закарпаття-Одеса.

Під час підготовчого етапу до форуму (вересень - листопад 2019 року) представники культурних інститутів Закарпатської та Одеської областей формували програму про західний регіон України. Учасники досліджували проблематику, ініціативи, спільні та відмінні риси культурного ландшафту двох регіонів, тестували ідеї, з'ясовували потреби Закарпаття та інтереси Бессарабії.

«Найважливіший результат Програми міжрегіональних культурних обмінів - знайомство людей, які живуть в Одесі і Закарпатті. З них тридцять активно включилися в розробку програми форуму «ТрансКарпатіяКульт». Це авторитетні менеджери культури, експерти та лідери думок», - зазначає організаторка форуму Ольга Сагайдак.

Більш ніж тридцять культурних і освітніх закладів - державні музеї, театри, навчальні заклади, громадські організації - вже висловили бажання приєднатися до форуму.

«Найважливіше в проведенні форуму - розуміння того, що жителі регіонів одночасно і різні, і однакові. Ми - одна країна з різною історією, мовами, і нам потрібно знати і розуміти один одного», - підкреслив історик і куратор напрямку «урбанізм» Олександр Бабич.