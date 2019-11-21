Одеситів попередили про відключення водпостачання (адреси)



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Відключення води в Київському районі Одеси

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт з переключення магістрального водопроводу діаметром 200 мм за адресою: Люстдорфська дорога, 148/3,

21 листопада 2019 року з 09:00 до 22:30

буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

Люстдорфська дорога, 140-158/4 і 155-159,

Академика Глушка, 2-14,

Левітана, 67-95а, Костанді, 141-167, 126-136,

Академика Корольова, 17-37б (2-7-я Лінії Люстдорфської дороги).

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).