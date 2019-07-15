Отруєння у таборі на Одещині: у 53 дітей діагностували дизентерію



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Наразі у лікарнях перебувають 13 людей

У Білгород-Дністровській райлікарні, яка прийняла наприкінці минулого тижня на лікування близько півсотні дітей із дитячого оздоровчого табору, діагностували у 53 пацієнтів дизентерію Флекснера.

Про це повідомив головний лікар медустанови Ігор Десятник.

Крім того, працівники лабораторії лікарні лабораторії виїхали сьогодні до Сергїівського оздоровчого табору, де проведуть дообстеження дітей.

«У пацієнтів, за даними лабораторної служби лікарні, висіяно бактерії Флекснера. Один з наших лікарів та працівники лабораторії виїхали сьогодні до Сергїівського оздоровчого табору, де проводять дообстеження 150 дітей, які в ньому відпочивають», - поінформував головний лікар.

Він додав, що 53 підлітки віком 10-15 років і 3 дорослих були госпіталізовані 11-12 липня до різних медустанов району зі скаргами на нездужання, підвищену температуру, у деяких були блювота і пронос.

Так, наразі в лікувальних закладах району перебувають 13 осіб, в тому числі 12 дітей, а в оздоровчому таборі проводять комплекс протиепідемічних заходів.

Раніше повідомлялося, що на Одещині в смт. Сергіївка через отруєння госпіталізовано 46 дітей.

Згодом кількість постраждалих зросла до 52.

До слова, 10 липня у канадському готелі через отруєння чадним газом постраждали 46 осіб.

Також 4 липня на Івано-Франківській полонині отруїлися туристи.

Джерело: Укрінформ