Шість пар близнюків народилися в Одесі минулого тижня



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 252 немовлят, що на 40 дітей більше, ніж попереднього тижня. Минулий тиждень видався багатим на народження близнюків - населення Одеси поповнили 6 двійнят.

Новонароджені хлопчики здобули минулого тижня чисельну перевагу над дівчатками - на світ з'явилися 131 маленький одесит і 121 юна одеситка.

Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку №5, де побачили світ 70 немовлят.

Наразі прийом вагітних, роділь і породіль в Одесі проводять всі п'ять міських пологових будинків. З 8 липня протягом місяця тимчасово припинено госпіталізацію до обласного перинатального центру з метою проведення щорічної планової дезінфекції.