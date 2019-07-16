Представник Меркель пояснив її задишку під час візиту в Париж



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Ангела Меркель відвідала з робочим візитом Париж Фото: Reuters

Утруднене дихання Меркель пов’язано з швидким підняттям по сходах

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що утруднене дихання канцлера Ангели Меркель під час візиту в Париж пов’язано з швидким підняттям по сходах.

Про це повідомляє Focus online.

«Федеральний канцлер дуже швидко піднімалася по сходах, щоб вчасно дістатися до журналістів, і після цього негайно почала робити заяву. Тут немає нічого особливого, і, звичайно, немає підстав для спекуляцій», — сказав Зайберт.

У неділю, 14 липня канцлер спілкувалася з журналістами під час візиту в Париж, куди вона прибула для святкування Дня взяття Бастилії. Багато журналістів помітили, що вона важко дихала.

Нагадаємо, Меркель у середу знову почувалася недобре, що стало очевидним під час церемонії офіційної зустрічі прем'єр-міністра Фінляндії Антті Рінне.

На публіці погіршення самопочуття Меркель сталося вже втретє за три останні тижні. Цього разу прояви фізичної слабкості тривали дещо менше, ніж під час подібної офіційної церемонії перед відомством канцлера на честь візиту президента України Володимира Зеленського у червні.

Тоді Меркель так само трусило під час виконання гімну.

Згодом канцлер пояснила свій стан нестачею рідини та спекою.

Наступного разу Меркель стало погано через 9 днів, під час спільної федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром церемонії представлення нового міністра юстиції Крістін Ламбрехт у палаці Белвю.