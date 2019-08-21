В Одесі продовжують роботи по нанесенню дорожньої розмітки
Понад сорок тисяч квадратних метрів дорожньої розмітки нанесено в Одесі в поточному році
У поточному році фахівцями комунального закладу «СМЕП» в Одесі було нанесено 44923,4 кв.м дорожньої розмітки.
Дорожня розмітка оновлена вулицями:
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вул. Приморська;
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вул. Мала Арнаутська;
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вул. Велика Арнаутська;
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Привокзальна площа;
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Олександрівський проспект;
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вул. Тираспольська;
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вул. Колонтаевская;
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вул. Пушкінська;
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Французький б-р;
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вул. Середньофонтанська;
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вул. Маразлієвська;
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вул. Катерининська;
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вул. М. Грушевського;
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вул. Разумовська;
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Фонтанська дорога;
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пр-т Небесної сотні;
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вул. Академіка Корольова;
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вул. Левітана;
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вул. Ільфа і Петрова;
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Люстдорфська дорога;
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Водопровідна та ін.
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В рамках підготовки до нового навчального року та для підвищення безпеки дорожнього руху виконуються роботи по відновленню розмітки на пішохідних переходах, прилеглих до навчальних закладів.
Комментар директора КУ «СМЕП» Віталія Бондаренко: