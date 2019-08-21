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    Новини

    В Одесі продовжують роботи по нанесенню дорожньої розмітки

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    В Одесі продовжують роботи по нанесенню дорожньої розмітки

    Понад сорок тисяч квадратних метрів дорожньої розмітки нанесено в Одесі в поточному році

    У поточному році фахівцями комунального закладу «СМЕП» в Одесі було нанесено 44923,4 кв.м дорожньої розмітки.
     
    Дорожня розмітка оновлена вулицями:

    • вул. Приморська;
    • вул. Мала Арнаутська;
    • вул. Велика Арнаутська;
    • Привокзальна площа;
    • Олександрівський проспект;
    • вул. Тираспольська;
    • вул. Колонтаевская;
    • вул. Пушкінська;
    • Французький б-р;
    • вул. Середньофонтанська;
    • вул. Маразлієвська;
    • вул. Катерининська;
    • вул. М. Грушевського;
    • вул. Разумовська;
    • Фонтанська дорога;
    • пр-т Небесної сотні;
    • вул. Академіка Корольова;
    • вул. Левітана;
    • вул. Ільфа і Петрова;
    • Люстдорфська дорога;
    • Водопровідна та ін.

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    В Одесі продовжують роботи по нанесенню дорожньої розмітки
    В Одесі продовжують роботи по нанесенню дорожньої розмітки
    В Одесі продовжують роботи по нанесенню дорожньої розмітки
    В Одесі продовжують роботи по нанесенню дорожньої розмітки
    В Одесі продовжують роботи по нанесенню дорожньої розмітки
    В Одесі продовжують роботи по нанесенню дорожньої розмітки
    В Одесі продовжують роботи по нанесенню дорожньої розмітки
    В Одесі продовжують роботи по нанесенню дорожньої розмітки
    В Одесі продовжують роботи по нанесенню дорожньої розмітки
    В Одесі продовжують роботи по нанесенню дорожньої розмітки
    В Одесі продовжують роботи по нанесенню дорожньої розмітки
    В Одесі продовжують роботи по нанесенню дорожньої розмітки
    В Одесі продовжують роботи по нанесенню дорожньої розмітки
    В Одесі продовжують роботи по нанесенню дорожньої розмітки

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    В рамках підготовки до нового навчального року та для підвищення безпеки дорожнього руху виконуються роботи по відновленню розмітки на пішохідних переходах, прилеглих до навчальних закладів.
    Комментар директора КУ «СМЕП» Віталія Бондаренко:
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