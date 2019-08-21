В Одесі продовжують роботи по нанесенню дорожньої розмітки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Понад сорок тисяч квадратних метрів дорожньої розмітки нанесено в Одесі в поточному році

У поточному році фахівцями комунального закладу «СМЕП» в Одесі було нанесено 44923,4 кв.м дорожньої розмітки.



Дорожня розмітка оновлена вулицями:

вул. Приморська;

вул. Мала Арнаутська;

вул. Велика Арнаутська;

Привокзальна площа;

Олександрівський проспект;

вул. Тираспольська;

вул. Колонтаевская;

вул. Пушкінська;

Французький б-р;

вул. Середньофонтанська;

вул. Маразлієвська;

вул. Катерининська;

вул. М. Грушевського;

вул. Разумовська;

Фонтанська дорога;

пр-т Небесної сотні;

вул. Академіка Корольова;

вул. Левітана;

вул. Ільфа і Петрова;

Люстдорфська дорога;

Водопровідна та ін.