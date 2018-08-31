В Одесі пройшов фестиваль «Руде місто»



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Біля пам'ятника Дюку близько сотні чоловік разом виконали сальсу, вручили герцогу де Рішельє помаранчеві кульки і встановили рекорд

Рудоволосих на Приморському бульварі збирають танцювальним флешмобом, вивчаючи сальсу. Щоб легше відрізнити учасників від перехожих, їм видають помаранчеві рукавички. А тим, хто хоче стати рудим, але має інший колір волосся - пропонують перуки і малюють веснянки. Саме так розпочався фестиваль «Руде місто» в Одесі.

У цьому році організатори спробували встановити рекорд - зібрати якомога більше рудих людей в одному місці. Представники Книги рекордів України ретельно перевіряють кожного і налічують 83 учасника. До національного рекорду не вистачило всього 17 чоловік.

«Ми зафіксували не національне, але обласний рекорд. До національного не вистачило всього 17 чоловік. 83 людини рудих зібралися біля пам'ятника Дюку. Я кожного перевіряв, перуки піднімав, ходив у Дюка, намагався знайти якомога більше », - сказав представник національного реєстру рекордів України в Одеській області Дмитро Яицкий.

Після встановлення рекорду учасники шикуються в колону і починають святкову ходу по центру міста.

Фестиваль «Руде місто» проводять в Одесі вже третій рік поспіль. За традицією, з нього починається святкування Дня народження Одеси. Організатори кажуть, їх головна мета - показати, що Одеса столиця гумору.

«Збираючи людей на фестиваль ми хочемо їх позбавити від песимізму, поліпшити стан, ми хочемо об'єднати одеситів, гостей міста не залежно від їх релігійних і політичних пристрастей», - розповіла організатор фестивалю Наталія Делієва.

Завершився фестиваль колективної фотосесією в Міському саду і обіцянками встановити новий рудий рекорд в наступному році.

Джерело: 1tv.od.ua