В Одесі пройшов концерт під відкритим небом



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100 скрипок у Літньому театрі Міського саду

З 1 по 6 жовтня 2019 року в Одесі проходив V Міжнародний фестиваль «Золоті скрипки Одеси».

У рамках міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси» одеситам і гостям міста було представлено концерт «100 скрипок у Літньому театрі Міського саду».

У концерті взяли участь скрипалі-віртуози і лауреати дитячих конкурсів.

Музичний вечір відкрили Євлалія і Ксенія Єршови, які виконали танго в супроводі симфонічного оркестру Одеського академічного театру музичної комедії імені М. Водяного.

На сцені свою майстерність показали лауреати міжнародних конкурсів: Олександра Чекаленко, Катерина Юрченко, Кирило Бендеров, Анастасія та Аврелій Сергєєви, викладачі Наталія Мазепа, Георгій Соколов.

На завершення концерту виступив Олександр Поволоцький (Ізраїль), виконавши авторську композицію.