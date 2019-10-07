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    Пара одеситів урочисто розписалася на честь діамантового весілля

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    Пара одеситів урочисто розписалася на честь діамантового весілля

    Георгій і Анна почали свій сумісний шлях в далекому 1959 році

    У Малиновському РАЦСі Георгій і Анна Ангелови відзначили діамантовий 60-річний ювілей своєї родини. Вони знову урочисто розписалися і дали один одному клятви.

    Георгій Васильович і Анна Василівна Ангелови познайомилися в 1956 році, а через три роки розписалися. Зараз у Ангелова - двоє дочок, троє онуків і внучок і одна правнучка.

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    Пара одеситів урочисто розписалася на честь діамантового весілля
    Пара одеситів урочисто розписалася на честь діамантового весілля
    Пара одеситів урочисто розписалася на честь діамантового весілля
    Пара одеситів урочисто розписалася на честь діамантового весілля
    Пара одеситів урочисто розписалася на честь діамантового весілля
    Пара одеситів урочисто розписалася на честь діамантового весілля

    Запорукою довгих і міцних відносин пара називає любов і вірність. Всім закоханим вони бажають знаходити компроміси, бути вірними і вміти довіряти своїй половинці.

    Джерело: Думская

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