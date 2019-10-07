Пара одеситів урочисто розписалася на честь діамантового весілля



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Георгій і Анна почали свій сумісний шлях в далекому 1959 році

У Малиновському РАЦСі Георгій і Анна Ангелови відзначили діамантовий 60-річний ювілей своєї родини. Вони знову урочисто розписалися і дали один одному клятви.

Георгій Васильович і Анна Василівна Ангелови познайомилися в 1956 році, а через три роки розписалися. Зараз у Ангелова - двоє дочок, троє онуків і внучок і одна правнучка.

Запорукою довгих і міцних відносин пара називає любов і вірність. Всім закоханим вони бажають знаходити компроміси, бути вірними і вміти довіряти своїй половинці.

Джерело: Думская