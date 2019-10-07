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    Новини

    В Одесі поліція на гарячому затримала квартирних крадіїв

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    В Одесі поліція на гарячому затримала квартирних крадіїв

    Підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі

    Троє зловмисників дочекалися, коли  господарів не буде вдома, відчинили відмичками двері та викрали з помешкання ювелірні прикраси на загальну суму 28 тисяч гривень.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Затримали їх працівники поліції у дворі багатоповерхового будинку, коли вони з викраденим залишали місце події.

    Зловмисниками виявилися троє чоловіків віком  від 20-ти до 41-го років, двоє з яких – іноземці. Викрадені золоті та срібні прикраси у них були вилучені

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    В Одесі поліція на гарячому затримала квартирних крадіїв
    В Одесі поліція на гарячому затримала квартирних крадіїв

    Слідчі Шевченківського відділення поліції повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Чоловіків поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За крадіжку, поєднану з проникненням у житло, їм загрожує до шести років позбавлення волі.


    Досудове розслідування триває.

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