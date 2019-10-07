В Одесі поліція на гарячому затримала квартирних крадіїв



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Підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі

Троє зловмисників дочекалися, коли господарів не буде вдома, відчинили відмичками двері та викрали з помешкання ювелірні прикраси на загальну суму 28 тисяч гривень.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Затримали їх працівники поліції у дворі багатоповерхового будинку, коли вони з викраденим залишали місце події.

Зловмисниками виявилися троє чоловіків віком від 20-ти до 41-го років, двоє з яких – іноземці. Викрадені золоті та срібні прикраси у них були вилучені

Слідчі Шевченківського відділення поліції повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Чоловіків поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За крадіжку, поєднану з проникненням у житло, їм загрожує до шести років позбавлення волі.





Досудове розслідування триває.