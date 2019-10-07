Сенцов презентує у Києві свою нову книжку «Маркетер»



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«Маркетер» — друга збірка автобіографічних оповідань Олега Сенцова, яку він написав, перебуваючи в ув’язненні

Зустріч із Олегом Сенцовим відбудеться 15 жовтня о 19:00 в Будинку кіно

Український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов зустрінеться у Києві зі своїми читачами та презентує збірку малої автобіографічної прози «Маркетер», яка побачила світ у «Видавництві Старого Лева».

Про це повідомляється на сайті видавництва.

«Зустріч відбудеться 15 жовтня, у вівторок, о 19:00 в Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6). Вхід вільний за умови онлайн-реєстрації або запрошень, які можна буде взяти у Книгарні-кав’ярні Старого Лева, що на вул. Прорізна, 10», - йдеться в повідомленні.

Модеруватиме презентацію письменниця, головний редактор «Видавництва Старого Лева» Мар’яна Савка.

«Маркетер» — друга збірка автобіографічних оповідань Олега Сенцова, яку він написав, перебуваючи в ув’язненні. У ній автор розповідає про свої студентські роки: складання іспитів, будні в гуртожитку і на квартирах, безгрошів’я — звичні складові життя молоді, яка здобуває знання. Початок дев’яностих, зміна цінностей, руйнування стереотипів, становлення, загартовування душі й характеру, любов, дружба, виживання і бізнес...

Перша збірка оповідань Олега Сенцова називається «Жизня». Обидві книжки — двомовні: оригінальні тексти, написані автором, опубліковані поруч із перекладом українською у виконанні Сергія Осоки. Книжки вийшли у «Видавництві Старого Лева» спільними зусиллями з Українським ПЕН.

«Я давно запланував книгу «Маркетер», вона довго визрівала. Коли у працівників колонії був період «зимових канікул», я зрозумів, що час цієї книжки настав. І так співпало: 11 оповідань з’явилось за 11 вихідних днів. Ця книжка деякою мірою є продовженням «Жизні», де йшлося про моє дитинство, – тут описані 90-ті, мої студентські роки», — розповідає Олег Сенцов.

Написаного від руки «Маркетера» Олег Сенцов передав через свого адвоката Анастасії Чорній, кастинг-директору його фільмів, яка розшифрувала, набрала тексти і передала їх у видавництво. Роботу над книжкою «Маркетер» видавництво розпочало у червні, а друком вона вийшла у вересні.

Як відомо, Олег Сенцов презентував нову книгу «Маркетер» на Форумі видавців у Львові.

Раніше Олег Сенцов поділився враженнями від серіалу «Чорнобиль», знятого американським телеканалом HBO.