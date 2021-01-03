В Одесі непотрібні новорічні ялинки обмінюють на солодощі
Оголошення на пункті обміну
Фото Думская.net
У муніципальному департаменті міського господарства опублікували список адрес
Спеціалізовані площадки, на яких можна залишити або поміняти на солодощі новорічні дерева, почали працювати в Одесі.
Про це повідомляє Думская.net.
Як повідомили в муніципальному департаменті міського господарства, ялинки можна приносити в наступні місця:
- вул. Мала Арнаутська, 7;
- вул. Велика Арнаутська, 18, 83;
- вул. Транспортна, 8а;
- вул. Пироговська, 7/9;
- вул. Сегедська, 8;
- вул. Тираспольська, 13;
- вул. Педагогічна 46а;
- Олександрівський проспект, 4, 27;
- вул. Канатна, 19/21;
- вул. А. Кутузакія, 28;
- вул. 10 Квітня, 2;
- вул. Ніжинська, 28;
- вул. Князівська, 4;
- вул. Балківська, 199;
- вул. Середня, 47;
- вул. Болгарська, 16;
- вул. Богдана Хмельницького, 64;
- вул. Заболотного, 12;
- вул. Марсельська, 5;
- вул. Лузанівська, 67;
- вул. Чорноморського Козацтва, 167;
- вул. Академіка Вільямса, 65, 81/3;
- вул. Ільфа і Петрова, 27-31;
- вул. Академіка Корольова, 53/1;
- вул. Академіка Глушка, 11/1, 22, 30/2;
- вул. Академіка Філатова, 29-б;
- вул. Єфімова, 2;
- вул. Космонавтів, 68;
- вул. Івана та Юрія Лип, 38а;
- вул. Шишкіна, 52 / 2а;
- проспект Небесної Сотні, 4, 55;
- вул. Героїв Крут, 1;
- вул. Варненська, 5/2;
- Адміральський проспект, 9.
Нагадаємо, у російському Липецьку в новорічну ніч чоловік видерся на верхівку 24-метрової ялинки.