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    В Одесі непотрібні новорічні ялинки обмінюють на солодощі

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    Оголошення на пункті обміну - В Одесі непотрібні новорічні ялинки обмінюють на солодощі
    Оголошення на пункті обміну
    Фото Думская.net

    У муніципальному департаменті міського господарства опублікували список адрес

    Спеціалізовані площадки, на яких можна залишити або поміняти на солодощі новорічні дерева, почали працювати в Одесі.

    Про це повідомляє Думская.net.

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    Як повідомили в муніципальному департаменті міського господарства, ялинки можна приносити в наступні місця:

    • вул. Мала Арнаутська, 7;
    • вул. Велика Арнаутська, 18, 83;
    • вул. Транспортна, 8а;
    • вул. Пироговська, 7/9;
    • вул. Сегедська, 8;
    • вул. Тираспольська, 13;
    • вул. Педагогічна 46а;
    • Олександрівський проспект, 4, 27;
    • вул. Канатна, 19/21;
    • вул. А. Кутузакія, 28;
    • вул. 10 Квітня, 2;
    • вул. Ніжинська, 28;
    • вул. Князівська, 4;
    • вул. Балківська, 199;
    • вул. Середня, 47;
    • вул. Болгарська, 16;
    • вул. Богдана Хмельницького, 64;
    • вул. Заболотного, 12;
    • вул. Марсельська, 5;
    • вул. Лузанівська, 67;
    • вул. Чорноморського Козацтва, 167;
    • вул. Академіка Вільямса, 65, 81/3;
    • вул. Ільфа і Петрова, 27-31;
    • вул. Академіка Корольова, 53/1;
    • вул. Академіка Глушка, 11/1, 22, 30/2;
    • вул. Академіка Філатова, 29-б;
    • вул. Єфімова, 2;
    • вул. Космонавтів, 68;
    • вул. Івана та Юрія Лип, 38а;
    • вул. Шишкіна, 52 / 2а;
    • проспект Небесної Сотні, 4, 55;
    • вул. Героїв Крут, 1;
    • вул. Варненська, 5/2;
    • Адміральський проспект, 9.

    Нагадаємо, у російському Липецьку в новорічну ніч чоловік видерся на верхівку 24-метрової ялинки. 

     

    Теги: Одеса новорічні свята солодощі
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