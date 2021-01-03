В Одесі непотрібні новорічні ялинки обмінюють на солодощі

У муніципальному департаменті міського господарства опублікували список адрес

Спеціалізовані площадки, на яких можна залишити або поміняти на солодощі новорічні дерева, почали працювати в Одесі.

Про це повідомляє Думская.net.

Як повідомили в муніципальному департаменті міського господарства, ялинки можна приносити в наступні місця:

вул. Мала Арнаутська, 7;

вул. Велика Арнаутська, 18, 83;

вул. Транспортна, 8а;

вул. Пироговська, 7/9;

вул. Сегедська, 8;

вул. Тираспольська, 13;

вул. Педагогічна 46а;

Олександрівський проспект, 4, 27;

вул. Канатна, 19/21;

вул. А. Кутузакія, 28;

вул. 10 Квітня, 2;

вул. Ніжинська, 28;

вул. Князівська, 4;

вул. Балківська, 199;

вул. Середня, 47;

вул. Болгарська, 16;

вул. Богдана Хмельницького, 64;

вул. Заболотного, 12;

вул. Марсельська, 5;

вул. Лузанівська, 67;

вул. Чорноморського Козацтва, 167;

вул. Академіка Вільямса, 65, 81/3;

вул. Ільфа і Петрова, 27-31;

вул. Академіка Корольова, 53/1;

вул. Академіка Глушка, 11/1, 22, 30/2;

вул. Академіка Філатова, 29-б;

вул. Єфімова, 2;

вул. Космонавтів, 68;

вул. Івана та Юрія Лип, 38а;

вул. Шишкіна, 52 / 2а;

проспект Небесної Сотні, 4, 55;

вул. Героїв Крут, 1;

вул. Варненська, 5/2;

Адміральський проспект, 9.

Нагадаємо, у російському Липецьку в новорічну ніч чоловік видерся на верхівку 24-метрової ялинки.