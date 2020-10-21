В Одесі ремонтують Олексіївський сквер



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На Молдаванці проводяться роботи з капітального ремонту Олексіївського скверу

На Молдаванці проводяться роботи з капітального ремонту Олексіївського скверу, територія якого становить 2,21 га.

Проєктом капремонту передбачені покриття тротуарною плиткою пішохідних доріжок і трамвайного полотна, встановлення перильних огорож між ними. Також з'являться новий дитячий та спортивний майданчики.

Крім того, буде облаштовано нове освітлення і відновлено огорожу навколо скверу. Всі збережені металеві елементи секцій огорожі будуть відновлені, а нові - відтворені в автентичному вигляді.

Площа озеленення скверу – 7223 кв. м. Тут буде проведено додаткове озеленення та облаштований автоматичний полив. З'являться нові лавки та урни. Також планується встановити громадський туалет.

На сьогодні демонтується старе покриття, проводяться роботи із влаштування нової основи та мощення пішохідних доріжок.

Роботи планується завершити до кінця поточного року (за сприятливих погодних умов).

Замовником робіт виступає управління дорожнього господарства Одеської міської ради.