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    Авто

    Компанія Tesla визнала, що бампери Model 3 не витримують дощ

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    Бампери Model 3 в дощ просто відвалюються від авто - Компанія Tesla визнала, що бампери Model 3 не витримують дощ
    Бампери Model 3 в дощ просто відвалюються від авто

    Задній бампер Tesla Model 3 має властивість відвалюватися в дощ

    Компанія Tesla офіційно визнала, що кріплення заднього бампера електрокара Model 3 не витримує такого випробування як дощ. Компанія компенсує власникам витрати на ремонт.

    Деякі власники стали скаржитися, що бампери Model 3 в дощ просто відвалюються від авто.

    Їм довелося витрачати тисячі доларів на те, щоб встановлювати бампери назад, а також компенсувати витрати на ремонт інших учасників руху. Адже бампер найчастіше відвалюється на ходу.

    З'ясувалося, що задній бампер Model 3 має порожнини, в яких накопичується вода в сильний або просто затяжний дощ. Таким чином бампер стає важче, і його кріплення в якийсь момент просто не витримують.

    Tesla визнала існування проблеми. Як повідомляє портал InsideEVs, був випущений відповідний сервісний документ. У ньому, зокрема, сказано, що всi Tesla Model 3, випущені до 1 травня 2019 року, схильні до проблеми з бампером у дощ.

    З цієї дати в Model 3 встановлювався задній бампер трохи іншої конструкції - з більш низьким вирізом для установки фаркопа. Через цей виріз здійснюється дренаж води, що потрапляє всередину бампера.

    Однак, не встигло висохнути чорнило на цьому документi, як навколо бампера Model 3 розгорівся новий скандал.

    Як повідомляє Autoblog, в США вже стався випадок, коли в дощ відвалився бампер нового зразка, випущений після 1 травня 2019 року. Власнику цей випадок обійшовся в $ 3800.

    ремонт Tesla дощ
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