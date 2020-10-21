Компанія Tesla визнала, що бампери Model 3 не витримують дощ



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Бампери Model 3 в дощ просто відвалюються від авто

Задній бампер Tesla Model 3 має властивість відвалюватися в дощ

Компанія Tesla офіційно визнала, що кріплення заднього бампера електрокара Model 3 не витримує такого випробування як дощ. Компанія компенсує власникам витрати на ремонт.

Деякі власники стали скаржитися, що бампери Model 3 в дощ просто відвалюються від авто.

Їм довелося витрачати тисячі доларів на те, щоб встановлювати бампери назад, а також компенсувати витрати на ремонт інших учасників руху. Адже бампер найчастіше відвалюється на ходу.

З'ясувалося, що задній бампер Model 3 має порожнини, в яких накопичується вода в сильний або просто затяжний дощ. Таким чином бампер стає важче, і його кріплення в якийсь момент просто не витримують.

Tesla визнала існування проблеми. Як повідомляє портал InsideEVs, був випущений відповідний сервісний документ. У ньому, зокрема, сказано, що всi Tesla Model 3, випущені до 1 травня 2019 року, схильні до проблеми з бампером у дощ.

З цієї дати в Model 3 встановлювався задній бампер трохи іншої конструкції - з більш низьким вирізом для установки фаркопа. Через цей виріз здійснюється дренаж води, що потрапляє всередину бампера.

Однак, не встигло висохнути чорнило на цьому документi, як навколо бампера Model 3 розгорівся новий скандал.

Як повідомляє Autoblog, в США вже стався випадок, коли в дощ відвалився бампер нового зразка, випущений після 1 травня 2019 року. Власнику цей випадок обійшовся в $ 3800.