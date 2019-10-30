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    В Одесі розпочався комплексний капремонт узвозу Маринеска

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    В Одесі розпочався комплексний капремонт узвозу Маринеска

    Капітальний ремонт узвозу - це черговий етап реалізації проєкту трамвайного сполучення «Північ-Південь»

    Минулого тижня в Одесі розпочався капітальної ремонт узвозу Маринеска.

    Замовником робіт виступає управління дорожнього господарства Одеської міськради.

    У рамках капремонту від вулиці Ольгіївської до Пересипського моста замінять трамвайне полотно і контактну трамвайну мережу, встановлять 13 нових опор під контактну мережу трамвая, а також 26 нових опор для вуличного освітлення. Також замінять мережі водопроводу, обладнають зливову каналізацію, після чого оновлять покриття проїжджої частини і тротуарів, облаштують кишені для контейнерів твердих побутових відходів. У рамках робіт передбачено висадження 3-х нових дерев.

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    В Одесі розпочався комплексний капремонт узвозу Маринеска
    В Одесі розпочався комплексний капремонт узвозу Маринеска
    В Одесі розпочався комплексний капремонт узвозу Маринеска
    В Одесі розпочався комплексний капремонт узвозу Маринеска
    В Одесі розпочався комплексний капремонт узвозу Маринеска
    В Одесі розпочався комплексний капремонт узвозу Маринеска
    В Одесі розпочався комплексний капремонт узвозу Маринеска
    В Одесі розпочався комплексний капремонт узвозу Маринеска

    На сьогодні проводяться роботи з демонтажу старих трамвайних шляхів. Оскільки цей етап капремонту не вимагає повного перекриття проїжджої частини, роботи проводяться з частковим обмеженням дорожнього руху узвозом Маринеска. 

    Зміни до схем руху міського громадського транспорту набудуть чинності після того, як розпочнуться роботи з демонтажу старого покриття проїзної частини узвозу Маринеска. Роботи планується завершити до кінця березня 2020 року.

    Одеса благоустрій ремонт вулиця
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