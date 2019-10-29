У Чернівцях шкільний автобус на швидкості влетів у яму



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В автобусі їхали діти, коли у ньому відмовили гальма

У Чернівцях шкільний автобус потрапив у аварію, на швидкості в’їхавши у розриту яму. Про це повідомила старший інспектор пресслужби управління патрульної поліції у Чернівецькій області Віта Криворучко.

Так, подія сталася на вулиці Поштовій за участі автобуса, що віз учнів Вашківецької гімназії.

«В автобусі їхали діти, коли у ньому відмовили гальма. Водій потрапив до ями, яку вирили через ремонт», – повідомила Криворучко.

Інспектор також зазначила, що потерпілих не було, тож батьки одразу забрали дітей.

Під час встановлення причини ДТП стало відомо, як автобус опинився у ямі.

«Водій, ще рухаючись по головній, відчув, що проблеми з гальмами. Щоб уникнути зіткнення з іншими транспортними засобами, він звернув на вулицю Університетську, а потім на Поштову, а перед цим попередив усіх дітей. Вони усі прийняли максимально безпечне положення, тому ніхто не постраждав», - розповіла інспектор.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють.