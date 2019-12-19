В Одесі сосни і ялинки обприскують крейдою (фото)
Комунальні служби міста винайшли спосіб боротьби з вандалами
Співробітники КП «Міськзелентрест захищають молоді ялинки і сосни від вандалів за допомогою розчину крейди. Про це повідомили на сторінці департаменту міського господарства в Facebook.
Щоб захистити хвойні від незаконної вирубки, їх обприскують спеціально розведеним розчином меду. Такий метод дозволяє тимчасово зіпсувати їх привабливість і надати рослинам нетоварний вигляд.
У департаменті зазначають, що насадженням таке «антивандальне покриття» не шкодить.
«Якщо ви стали свідком несанкціонованої вирубки міських зелених насаджень, негайно телефонуйте в поліцію за номером 102», - звернулися в відомстві.
Джерело: Пушкинская.net