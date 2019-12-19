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    В Одесі сосни і ялинки обприскують крейдою (фото)

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    В Одесі сосни і ялинки обприскують крейдою (фото)

    Комунальні служби міста винайшли спосіб боротьби з вандалами

    Співробітники КП «Міськзелентрест захищають молоді ялинки і сосни від вандалів за допомогою розчину крейди. Про це повідомили на сторінці департаменту міського господарства в Facebook.

    Щоб захистити хвойні від незаконної вирубки, їх обприскують спеціально розведеним розчином меду. Такий метод дозволяє тимчасово зіпсувати їх привабливість і надати рослинам нетоварний вигляд.

    У департаменті зазначають, що насадженням таке «антивандальне покриття» не шкодить.


     
    «Якщо ви стали свідком несанкціонованої вирубки міських зелених насаджень, негайно телефонуйте в поліцію за номером 102», - звернулися в відомстві.

    Джерело: Пушкинская.net

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