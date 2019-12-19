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    Рух на трасі Київ–Одеса буде обмежено наступні 10 днів

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    <span>Автомобільна дорога М-05 Київ &ndash; Одеса&nbsp;</span> - Рух на трасі Київ–Одеса буде обмежено наступні 10 днів
    Автомобільна дорога М-05 Київ – Одеса 

    «Укравтодор» встановлює на трасі датчики системи зважування

    Автомобільну дорогу М-05 Київ – Одеса перекриють з 20 по 30 грудня через підготовку дорожнього покриття для встановлення датчиків системи зважування в русі.

    Про це повідомляє пресслужба «Укравтодору».

    Зазначається, що місця виконання робіт будуть обладнані тимчасовими засобами організації дорожнього руху.

    «Повідомляємо учасників дорожнього руху про встановлення з 20.12.2019 до 30.12.2019 тимчасових обмежень в русі на автомобільній дороги М-05 Київ – Одеса на ділянці від км 35+500 до км 37+500 (WIM 5), пов’язаних з виконанням комплексу дорожніх робіт з підготовки дорожнього покриття для встановлення датчиків системи зважування в русі», – йдеться в дописі «Укравтодору».

    До слова, вже оголошено режим роботи столичного транспорту у новорічну нічТакож у ніч із 31 грудня на 1 січня планується організувати роботу фунікулера у цілодобовому режимі.

    Також одеситам повідомили графік роботи громадського транспорту у новорічну ніч

    Київ дороги Одеса Укравтодор
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