Аеропорт Одеси переводить всі міжнародні рейси в новий термінал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новий термінал одеського аеропорту повноцінно запрацює з 15 січня

Нову злітно-посадкову смугу одеського аеропорту введуть в експлуатацію дещо пізніше

Адміністрація міжнародного аеропорту «Одеса» менше ніж за місяць, до 15 січня 2020 року, переведе оформлення та відправлення всіх міжнародних рейсів через новий пасажирський термінал.

Про це розповіла на засіданні транспортної комісії Одеської міськради виконувач обов'язків генерального директора комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» Ольга Макогонюк, пише Укрінформ.

«Відправлення рейсів більшості авіакомпаній, яким надає послуги наш аеропорт, уже здійснюється через новий термінал. А до 15 січня будемо відправляти звідти всі міжнародні рейси», - зазначила в.о. гендиректора.

За словами Макогонюк, дещо пізніше повністю буде введено в експлуатацію нову злітно-посадкову смугу аеропорту.

«Будівельники планують завершити усі роботи і остаточно здати об'єкт в експлуатацію за 90 днів. Навесні зможемо приймати лайнери на злітно-посадковій смузі довжиною 2800 метрів з новим покриттям підвищеної міцності», - сказала в.о. гендиректора.