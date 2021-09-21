В Одесі у маршрутки на ходу випало лобове скло (фото)

Пасажирам 175 маршруту довелося далі йти пішки та шукати інші способи дістатися до пункту призначення

В Одесі на вулиці Сегедській у маршрутки на ходу випало лобове скло. Про це пише «Культурометр», посилаючись на повідомлення очевидців. Водій застосував екстрене гальмування, під час інциденту ніхто не постраждав. Пасажиром 175 маршруту довелося далі йти пішки та шукати інші способи дістатися до пункту призначення.

Нагадаємо, що в Одесі підняли вартість проїзду в маршрутках до 10 гривень. Однак одесити обурюються станом деяких маршруток. У них часто протікає дах під час дощу, не працює вихлопна система, через що автобус димить, поламані люки, не відчиняються кватирки. До того ж маршрутки досі не обладнали системою стеження за транспортом, як є вже у всіх містах України. Одеса вважається туристичним містом, а такої зручності досі немає.

Нагадаємо, у київської маршрутки на ходу відвалилося колесо і влетіло в зупинку.

Як раніше повідомлялося, в Одесі водій маршрутки побив пасажира, бо той не заплатив за проїзд.