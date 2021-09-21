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    Як працюватимуть школи та дитсадки Одеси у разі потрапляння міста в «жовту» зону

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    У разі переходу в &laquo;жовту&raquo; зону в Одесі очно працюватимуть 78 шкіл - Як працюватимуть школи та дитсадки Одеси у разі потрапляння міста в «жовту» зону
    У разі переходу в «жовту» зону в Одесі очно працюватимуть 78 шкіл
    Фото: Суспільне

    Станом на 20 вересня в Одесі вакциновано майже 70% працівників закладів освіти

    У разі потрапляння Одеси до «жовтої» зони в звичайному режимі продовжать працювати 78 шкіл. Там щеплення від Covid-19 отримали щонайменше 80% працівників. Про це повідомила директорка міського департаменту освіти та науки Олена Буйневич.

    Станом на 20 вересня в Одесі вакциновано майже 70% працівників закладів освіти.

    «Якщо оголосять «жовту зону», в місті продовжать працювати 78 шкіл, 85 садочків та 9 закладів позашкільної освіти. Паралельно у мережі працюють ті, кому більше нема, де працювати. Жоден викладач одеської школи не втратив життя через вакцину. Підкреслюю: нікого без вакцини не звільнять», написала Олена Буйневич

    Також очільниця департаменту освіту оприлюднила світлину з переліком навчальних закладів, які перетнули «бар'єр» у 80% вакцинованих працівників.

    Нагадаємо, в Одесі джерелом спалаху коронавірусу Covid-19 в терапевтичному відділенні однієї з лікарень став пацієнт, який мав негативний тест на вірус.

    До слова, протягом неділі, 19 вересня, в Одесі медики зафіксували 139 нових випадків Covid-19. За останню добу зареєстровано шість нових випадків Covid-19 у дітей (три хлопчики і три дівчинки)

    Теги: Одеса щеплення вакцинація коронавірус
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    Як працюватимуть школи та дитсадки Одеси у разі потрапляння міста в «жовту» зону