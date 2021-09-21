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    В Одесі голий чоловік біля пам’ятника Вічного вогню лаявся на перехожих (фото)

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    Після недовгої бесіди, чоловіка вдалося переконати одягнутися, та у супроводі правоохоронців пройти до автомобіля швидкої допомоги - В Одесі голий чоловік біля пам’ятника Вічного вогню лаявся на перехожих (фото)
    Після недовгої бесіди, чоловіка вдалося переконати одягнутися, та у супроводі правоохоронців пройти до автомобіля швидкої допомоги
    Фото: Одеська міськрада

    На прохання охоронців чоловік реагував агресивно

    В Одесі з монументу «Невідомому матросу» на Алеї слави охоронці Муніципальної варти та поліція зняли оголеного чоловіка. Інцидент стався напередодні, 20 вересня, близько 16:00, повідомляє департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

    Оголеного чоловіка, який сидів біля Вічного вогню та викрикував до перехожих нецензурну лайку, спочатку помітили працівники «Муніципальної варти».

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    В Одесі голий чоловік біля пам’ятника Вічного вогню лаявся на перехожих (фото)
    В Одесі голий чоловік біля пам’ятника Вічного вогню лаявся на перехожих (фото)
    В Одесі голий чоловік біля пам’ятника Вічного вогню лаявся на перехожих (фото)
    В Одесі голий чоловік біля пам’ятника Вічного вогню лаявся на перехожих (фото)

    Зазначається, що на прохання охоронців чоловік реагував агресивно та пересувався в безпосередній близькості від вогню, чим наражав себе на небезпеку. На місце викликали поліцію та медиків. Після недовгої бесіди, чоловіка вдалося переконати одягнутися, та у супроводі правоохоронців пройти до автомобіля швидкої допомоги. Одягли чоловіка, судячи з фото, в одноразовий захисний комбінезон, які закупалися у медзаклади для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

    Нагадаємо, раніше в Одесі туристи вирішили влаштувати пікнік біля пам’ятника Вічного вогню. Люди смажили смаколики, гуляли і випивали біля Вічного вогню в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні.

    До слова, у Львові дівчина вирішила відсвяткувати своє вісімнадцятиріччя на меморіалі Героям Небесної Сотні.

    Теги: Одеса вандалізм поліція чоловік
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    В Одесі голий чоловік біля пам’ятника Вічного вогню лаявся на перехожих (фото)