В Одесі голий чоловік біля пам’ятника Вічного вогню лаявся на перехожих (фото)

Після недовгої бесіди, чоловіка вдалося переконати одягнутися, та у супроводі правоохоронців пройти до автомобіля швидкої допомоги

На прохання охоронців чоловік реагував агресивно

В Одесі з монументу «Невідомому матросу» на Алеї слави охоронці Муніципальної варти та поліція зняли оголеного чоловіка. Інцидент стався напередодні, 20 вересня, близько 16:00, повідомляє департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Оголеного чоловіка, який сидів біля Вічного вогню та викрикував до перехожих нецензурну лайку, спочатку помітили працівники «Муніципальної варти».

Зазначається, що на прохання охоронців чоловік реагував агресивно та пересувався в безпосередній близькості від вогню, чим наражав себе на небезпеку. На місце викликали поліцію та медиків. Після недовгої бесіди, чоловіка вдалося переконати одягнутися, та у супроводі правоохоронців пройти до автомобіля швидкої допомоги. Одягли чоловіка, судячи з фото, в одноразовий захисний комбінезон, які закупалися у медзаклади для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, раніше в Одесі туристи вирішили влаштувати пікнік біля пам’ятника Вічного вогню. Люди смажили смаколики, гуляли і випивали біля Вічного вогню в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні.

До слова, у Львові дівчина вирішила відсвяткувати своє вісімнадцятиріччя на меморіалі Героям Небесної Сотні.