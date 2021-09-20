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    В Одесі чоловік погрожує вистрибнути з вікна облдержадміністрації

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    Рятувальники вже перебувають під будівлею, чекають на приїзд поліції - В Одесі чоловік погрожує вистрибнути з вікна облдержадміністрації
    Рятувальники вже перебувають під будівлею, чекають на приїзд поліції
    Фото: Думська

    Сьогодні переселенці з Донбасу влаштували мітинг біля Одеської ОДА

    Переселенець з Донбасу погрожує стрибнути з вікна четвертого поверху Одеської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє Depo.Одеса. На місці події чатують рятувальники, чекають поліцію.

    Чоловік стоїть у вікні четвертого поверху Одеської ОДА і погрожує вистрибнути. Рятувальники вже перебувають під будівлею, чекають на приїзд поліції.

    Нагадаємо, ініціативна група переселенців з Донбасу – жителів будинку по вулиці Успенській, 4 в Одесі залишилася в будівлі ООДА, доки решта мітингувальників перекрили проспект Шевченка. Ймовірно, чоловік у вікні, зі складу ініціативної групи.

    Мешканці аварійного будинку, за їхніми словами, вже п'яту добу живуть без електрики, повідомляє. У будинку проживає близько 40 родин з дітьми, серед них є й учасники АТО/ООС.

    До слова, 20 вересня, на Буковині селяни перекривали міжнародну трасу.

    Теги: Одеса рятувальники самогубство чоловік
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    В Одесі чоловік погрожує вистрибнути з вікна облдержадміністрації