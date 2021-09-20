В Одесі чоловік погрожує вистрибнути з вікна облдержадміністрації

Рятувальники вже перебувають під будівлею, чекають на приїзд поліції

Сьогодні переселенці з Донбасу влаштували мітинг біля Одеської ОДА

Переселенець з Донбасу погрожує стрибнути з вікна четвертого поверху Одеської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє Depo.Одеса. На місці події чатують рятувальники, чекають поліцію.

Чоловік стоїть у вікні четвертого поверху Одеської ОДА і погрожує вистрибнути. Рятувальники вже перебувають під будівлею, чекають на приїзд поліції.

Нагадаємо, ініціативна група переселенців з Донбасу – жителів будинку по вулиці Успенській, 4 в Одесі залишилася в будівлі ООДА, доки решта мітингувальників перекрили проспект Шевченка. Ймовірно, чоловік у вікні, зі складу ініціативної групи.

Мешканці аварійного будинку, за їхніми словами, вже п'яту добу живуть без електрики, повідомляє. У будинку проживає близько 40 родин з дітьми, серед них є й учасники АТО/ООС.

До слова, 20 вересня, на Буковині селяни перекривали міжнародну трасу.