В Одесі від коронавірусу помер капітан судна «Софія»



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Судно Софія вже понад місяць стоїть на карантині в порту Південний

Раніше на кораблі зафіксували спалах Covid-19

Капітан судна «Софія», яке стоїть на рейді в порту Південний Одеської області, помер в лікарні. Раніше на борту зафіксували спалах Covid-19. Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що інформацію оприлюднив у ЗМІ головний державний санітарний лікар водного транспорту Микола Голубятников. За його словами, чоловік помер 9 серпня. Він - мешканець Санкт-Петербурга.

Саме капітан «Софії» повідомив в медико-санітарній декларації про захворювання на судні трьох членів екіпажу. Тоді на борт піднялися два лікарі-епідеміологи. При огляді вони виявили шість хворих. Після тестування виявилося, що 10 з 14 членів екіпажу хворі на коронавірус.

Моряків госпіталізували до обласної клінічної лікарні № 6 (у минулому лікарня Водників).

8 серпня стало відомо, що в 11-х членів екіпажу судна, яке прибуло з Єгипту до порту Південний в місто Южне на Одещині виявили Covid-19. Тоді Микола Голубятников розповів, що за період з 9 липня, це вже друге судно, на якому санітарно-карантинна служба на водному транспорті зафіксувала Covid-19.

Перший корабель «Софія» прийшов 9 липня. Він йшов із США в бік портів Миколаєва. Тоді капітан судна повідомив, що на борту троє хворих. Після огляду лікарями-епідеміологами усіх членів екіпажу, хворобу виявили у шістьох людей.