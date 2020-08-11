Приватна компанія запропонувала профінансувати підйом танкера Delfi – Криклій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі працюють над прибиранням пам’ятника сучасності з міського пляжу, - Криклій

10 серпня була розпочата низка підготовчих робіт задля безпеки операції, - міністр

Одна з приватних компаній виступила з ініціативою здійснити роботи з підняття судна Delfi без використання державних коштів. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Важко не погодитись з такою пропозицією. В операції з суднопідйому Delfi для нас важливі два критерії – спроможність виконати поставлені задачі та можливість заощадження коштів платників податків», - зазначив міністр.

Урядовець поінформував, що вчора, 10 серпня, був підписаний трьохсторонній договір між ОФ ДП «АМПУ», ТОВ «Краншип» та ТОВ «Бруклін-Київ» і розпочата низка підготовчих робіт задля безпеки операції.

«Роботи з судопійдому виконуватиме «Краншип», а «Бруклін-Київ№ виступили з ініціативою профінансувати операцію, за що їм безмежно вдячні», - наголосив міністр.

Криклій розповів, що підготовчі роботи включають: видалення піску з приміщень судна, зокрема, правого борту, видалення каменів кам’яної гряди для можливості безперешкодного вирівнювання судна на лівий борт, промивка піску під обшивкою для забезпечення викренювання на лівий борт, а також низка заходів зі зняття та видалення забруднюючих речовин із танків судна тощо.

«Чекайте гарних новин. Всі працюють над прибиранням пам’ятника сучасності з міського пляжу», - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше підняти Delfi пробував судновласник. Морське право гарантувало йому термін для самостійної ліквідації аварії аж до березня, який потім було продовжено ще. Однак всі його спроби виявилися марними. Тепер за операцію взялася держава.

Різноманітні компанії, зокрема іноземні називали вартість підняття танкеру в 1 млн євро.

Як повідомлялося 10 серпня, затонулий біля одеського узбережжя танкер Delfi готують до чергової спроби підйому.

Нагадаємо, минулого тижня суд виніс вирок капітану затонулого танкера Delfi.

До слова, нещодавно Державна екологічна інспекція заявила, що не має повноважень прибирати судно Delfi, а остаточну суму збитків оголосить лише після завершення всіх робіт з ліквідації.

22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

До слова, 24 липня, із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась теж невдалою.