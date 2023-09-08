Посадовець Рівненського військкомату підозрюється у постачанні наркотиків

Слідство зазначає, що начальник структурного підрозділу систематично привозив різні дози амфетаміну керівнику, а в окремих випадках залишав так звані «закладки»

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику структурного підрозділу Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який систематично постачав своєму керівнику наркотики. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

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«Як уже повідомлялося раніше, під час проведення розслідування щодо побиття солдата посадовцями центрів комплектування у керівника Рівненського районного ТЦК та СП правоохоронці вилучили вісім пакетів з амфетаміном. У ході досудового розслідування було виявлено, що посадовець мав, так би мовити, свого «дилера» з-поміж підлеглих військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

Слідство зазначає, що начальник структурного підрозділу систематично привозив різні дози амфетаміну керівнику, а в окремих випадках залишав так звані «закладки». За інформацією правоохоронців, кошти за психотропи чоловік не отримував, а таким чином лише намагався догодити шефу, в майбутньому розраховуючи на прихильність, службові привілеї та можливе просування по кар’єрній драбині.

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«Аби приховати свою злочинну діяльність у розмовах та повідомленнях зловмисники використовували піратський сленг, наркотики називаючи «білою міткою», а один одного – за вигаданими кличками», – зазначають в ДБР.

Начальник структурного підрозділу Рівненського районного ТЦК та СП підозрюється у незаконному придбанні та збуті психотропних речовин у великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.



Нагадаємо, раніше суд заарештував головного військкома Рівненщини, який побив підлеглого.

