Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Посадовець Рівненського військкомату підозрюється у постачанні наркотиків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Посадовець Рівненського військкомату підозрюється у постачанні наркотиків
Фігуранту загрожує до 10 років в'язниці
фото: ДБР

Слідство зазначає, що начальник структурного підрозділу систематично привозив різні дози амфетаміну керівнику, а в окремих випадках залишав так звані «закладки»

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику структурного підрозділу Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який систематично постачав своєму керівнику наркотики. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

«Як уже повідомлялося раніше, під час проведення розслідування щодо побиття солдата посадовцями центрів комплектування у керівника Рівненського районного ТЦК та СП правоохоронці вилучили вісім пакетів з амфетаміном. У ході досудового розслідування було виявлено, що посадовець мав, так би мовити, свого «дилера» з-поміж підлеглих військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

Слідство зазначає, що начальник структурного підрозділу систематично привозив різні дози амфетаміну керівнику, а в окремих випадках залишав так звані «закладки». За інформацією правоохоронців, кошти за психотропи чоловік не отримував, а таким чином лише намагався догодити шефу, в майбутньому розраховуючи на прихильність, службові привілеї та можливе просування по кар’єрній драбині.

Посадовець Рівненського військкомату підозрюється у постачанні наркотиків фото 1
Посадовець Рівненського військкомату підозрюється у постачанні наркотиків фото 2

«Аби приховати свою злочинну діяльність у розмовах та повідомленнях зловмисники використовували піратський сленг, наркотики називаючи «білою міткою», а один одного – за вигаданими кличками», – зазначають в ДБР.

Начальник структурного підрозділу Рівненського районного ТЦК та СП підозрюється у незаконному придбанні та збуті психотропних речовин у великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше суд заарештував головного військкома Рівненщини, який побив підлеглого.
 

Теги: військові Рівненщина ДБР

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бюро встановило особи деяких керівників складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які налагодили цю протиправну схему
Керівництво Франківська фіктивно влаштувало своїх родичів у військкомат
25 серпня, 11:59
Суд визнав полковника винним у адмінправопорушенні
На Закарпатті військком, який допомагав ухилянтам, отримав смішне покарання
5 вересня, 15:31
Військком у Запоріжжі підробляв документи військовозобов’язаних, щоб отримати премію
Військком у Запоріжжі підробляв документи військовозобов’язаних, щоб отримати премію
6 вересня, 17:02

Кримінал

Посадовець Рівненського військкомату підозрюється у постачанні наркотиків
Посадовець Рівненського військкомату підозрюється у постачанні наркотиків
Наживався на пальному під час війни. Суд арештував майно полковника ДСНС
Наживався на пальному під час війни. Суд арештував майно полковника ДСНС
Без 10 зубів, але придатний до служби. Працівник міськради, який «косив» від фронту, сідає в тюрму
Без 10 зубів, але придатний до служби. Працівник міськради, який «косив» від фронту, сідає в тюрму
Вбивство військового у Києві: двох обвинувачених взяли під варту
Вбивство військового у Києві: двох обвинувачених взяли під варту
Заволодіння аеропортом Одеса. Суд обрав запобіжний захід мільйонеру Кауфману
Заволодіння аеропортом Одеса. Суд обрав запобіжний захід мільйонеру Кауфману
СБУ викрила попа-комуніста Московської церкви, який є кумом дружини Медведчука (фото)
СБУ викрила попа-комуніста Московської церкви, який є кумом дружини Медведчука (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22K
ЗСУ заінтригували хорошими новинами з півдня
21K
Сусідня з Україною країна з тріском провалила туристичний сезон
20K
Названо нардепа, який придбав найдорожче авто під час війни (фото)
14K
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
11K
Німеччина шукає нові можливості для прийому біженців

Новини

Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Сьогодні, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
Вчора, 21:01
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Вчора, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
6 вересня, 07:11

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту