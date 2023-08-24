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На Львівщині колишній військовий продавав наркотики пораненим бійцям

Наталя Забазнова
glavcom.ua
На Львівщині колишній військовий продавав наркотики пораненим бійцям
Колишнього військового та його спільника затримали під час збуту амфетаміну
фото ДБР

Для прикриття військові разом зі спільником створили ветеранську громадську організацію

У Червонограді, що на Львівщині, затримали чинного та колишнього військового разом зі спільником. Чоловіки налагодили наркобізнес: вони продавали амфетамін, який пропонували навіть пораненим бійцям, які проходять лікування. Про це повідомили на сайті ДБР. 

Слідчі встановили, організував наркобізнес мешканець Львівщини спільно з чинним та колишнім військовослужбовцями. Вони налагодили збут психотропних речовин, зокрема амфетаміну серед місцевого населення Червонограду. У місяць зловмисники збували до 7500 доз, вартістю понад 600 тис. грн.

«З метою конспірації вони створили ветеранську громадську організацію. В її приміщені зберігали та фасували наркотичні засоби й психотропні речовини. «Волонтери» навіть намагались пропонувати та «підсадити» на свій товар поранених українських військових. Вони стверджували, що наркотики дозволять пом’якшити їхні страждання від болю», – йдеться у повідомленні. 

В місяць колишній військовий та його спільник збували наркотиків на 600 тис грн.
В місяць колишній військовий та його спільник збували наркотиків на 600 тис грн.
фото ДБР

Правоохоронці затримали організатора та спільника на спробі продажу партії амфетаміну вагою 115 г. Під час обшуку в приміщенні громадської організації слідчі виявили пакети в яких була розфасована психотропна речовина, готова для подальшого збуту пораненим військовослужбовцям та цивільним.

Чоловікам повідомили про підозру у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

 Нагадаємо, Служба безпеки України підтвердила, що правоохоронці нейтралізували злочинну організацію, яка спеціалізувалась на масовому збуті психотропних речовин на Дніпропетровщині. Діяльність угруповання координували чотири посадовці одного з районних управлінь Нацполіції. Зловмисники облаштували «стаціонарний пункт» зі збуту заборонених речовин в одному з міських СТО. Там клієнтам дозволяли одразу «спробувати» придбаний «товар».

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Теги: ЗСУ наркотики

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