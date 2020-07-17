В Одесі відбудеться світлове шоу



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В одеському парку Савицького відбудеться велике фаєр-шоу та світлове неонове LED-шоу

18 і 19 липня 2020 року, у вихідні дні, в одеському парку ім. Савицького відбудеться справжнє свято вогню і світла - велике фаєр-шоу та світлове неонове LED-шоу у виконанні артистів оригінального жанру.

Захід відбудеться в рамках виставки гігантських китайських ліхтарів, який зараз проходить на території парку. Побачити вогненно-піротехнічне шоу зможуть всі відвідувачі світлової виставки.

«Останнім часом нам дуже не вистачає яскравих подій у житті і позитивних новин. Вже потихеньку відновлюється івент-активність у парках, на відкритих майданчиках і терасах. І це відмінна можливість для всіх українців відпочити від негативу, розслабитися і провести час із сім'єю та друзями. Можу гарантувати - буде яскраво!», - каже організатор шоу Денис Погорєлко.

Також, крім вогняного шоу, на території парку ім. Савицького триває виставка гігантських китайських ліхтарів. Це масштабні інсталяції ручної роботи, виконані з натурального шовку і LED-ламп, серед яких: теракотова армія і велика китайська стіна, сичуанська опера, персонажі стародавніх китайських казок і легенд, панди і фламінго, алея закоханих, китайський зоопарк і жителі підводного світу.

Час проведення: з 20:30 до 23:00 18 і 19 липня 2020 року.

Адреса: парк ім. Савицького (вул. Мельницька, 32в).

Вхід платний.