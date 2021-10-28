В Одесі відремонтують пам'ятники культурної спадщини «Лаокоон та сини» і «Ерот та Психея»

В Одесі розпочався поточний ремонт мармурових пам'яток

В Одесі розпочався поточний ремонт пам'яток культурної спадщини для приведення їх у належний естетичний стан. Йдеться про скульптурну композицію «Лаокоон і сини», розташовану біля Археологічного музею, та скульптуру «Ерот і Психея» у сквері Пале-Рояль.

Пам'ятники культурної спадщини виготовлені з мармуру, який схильний до негативного впливу навколишнього середовища. Крім того, ці пам'ятки найчастіше страждають від недбалого ставлення до них.

Під час проведення поточного ремонту фахівці очищають пам'ятники від біо- і техногенних забруднень. Після цього зашпаровують крупним планом шви і мікротріщини, що з'являються в камені за період експлуатації, і шліфують поверхні пам'ятників. На завершальному етапі скульптури покривають спеціальними захисними розчинами.

Влітку 2021 року було виконано аналогічний поточний ремонт скульптурної групи «Діти та жаба», яка також неодноразово страждала від рук вандалів.

Міська влада переконливо просить одеситів та гостей міста дбайливо ставитися до скульптур, які прикрашають Одесу. У разі виявлення фактів пошкодження пам'ятників необхідно звертатися до правоохоронних органів, оскільки відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» це є правопорушенням.