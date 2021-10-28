Про нестачу кисню в лікарнях попереджали: документ, який може спровокувати гучні відставки в МОЗ

У лікарнях закінчується кисень для хворих на ковід, але чиновники знали про це заздалегідь

Міністерство охорони здоров'я України знало про майбутні перебої з киснем в українських лікарнях, але не змогло знайти ефективний спосіб вирішення цієї проблеми. Про це свідчить протокол онлайн-наради, що відбулася 11 жовтня під керівництвом заступника міністра Олександра Комариди.

Протокол наради, що відбулася 11 жовтня

На нараді були присутні представники міністерства та всі українські виробники медичного кисню. Було чітко озвучено причини та терміни зупинки виробництва, прораховано потребу в кисні.

Як випливає з протоколу, великі виробники «Лінде Газ Україна» та «Мессер Україна» змушені були зупинитися на планове технічне обслуговування. Невиконання чи перенесення таких регламентних робіт неможливе – на великому кріогенному виробництві це може призвести до катастрофічних наслідків.

Компанії заздалегідь попередили про це міністерство, а на засіданні 11 жовтня чиновники та учасники ринку думали, як вийти із непростої ситуації. Судячи з протоколу, вирішили шукати інших виробників та виробничі запаси технічного кисню та направити їх на підтримку хворих, тричі на день звітувати про проблеми. А також заборонити госпіталізацію хворих з підозрою або з легким перебігом коронавірусу та провести з цього приводу інформаційну кампанію.

Також із протоколу випливає, що в Україні лише 35 лікарень оснащені автономними кисневими станціями, і вони забезпечують потребу лише на 0,7%.

Крім того, на нараді було озвучено інформацію про те, що добова потреба в кисні у жовтні зросла порівняно з квітнем вдвічі. Це пов'язано з особливостями перебігу інфекції, викликаної штамом «Дельта», і інформацію про це мало міністерство ще на початку літа.

Більше того, джерела у Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що проблемою підвищення потреби у кисні там були спантеличені ще у травні, пише «Думская».

«Обговорювали шляхи виходу із ситуації, запитували міжнародні структури щодо можливої технічної допомоги. Потім усе затихло, мабуть, вирішили, що масовою вакцинацією вдасться збити третю хвилю і так зняти всі проблеми. На щеплення кинули всі сили – аж до дорогої пропаганди, на яку на початку жовтня було виділено 25 мільйонів грн», – розповідає співрозмовник.

Як ми бачимо, вакцинація не врятувала, бо просувається кволо. Україна досі за рівнем вакцинації пасе задніх у Європі.

Про проблему щодо кисню знову заговорили у жовтні, коли надійшли терміни планового ремонту на великих підприємствах. У результаті міністерство, обласна та міська влада виявилися не в змозі впоратися з ситуацією та розподілити ресурси, що залишилися.

«При правильному плануванні можна було провести організаційну та роз'яснювальну роботу і, як мінімум, завчасно розподілити потоки хворих по лікувальних закладах. Це дозволило б уникнути смертельно небезпечних «авралів» та транспортування десятків тяжких хворих – на зразок тієї, що ми бачили минулої ночі в Одесі», – пише видання.

Регламентні роботи розпочалися 16 жовтня та триватимуть до 2 листопада. Очевидно, кілька днів використовували запаси, після чого і почалася нинішня катастрофічна ситуація, яка, мабуть, триватиме як мінімум до середини наступного тижня.

«Якщо захворюваність на штам «Дельта» зростатиме і далі, дефіцит кисню може стати постійним. Розрахункова потреба на початок місяця – приблизно дві тисячі тонн на добу, і поки що зростає. Навіть після поновлення роботи «Лінді Газ Україна» та «Мессер Україна» дуже сумнівно, що постачальники зможуть суттєво збільшити виробництво. Імпорт у відчутних кількостях навряд чи можливий», – пише ЗМІ.

Напередодні стало відомо про кисневий колапс у ковід-лікарні Одеси: керівниця медустанови повідомила деталі.

26 жовтня в Одесі в одному з відділень для ковід-пацієнтів обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень, десятки пацієнтів довелося евакуювати.

Нагадаємо, на тлі призупинення роботи двох виробників медичного кисню в Україні міністерство охорони здоров'я країни домовилося про його поставки з Польщі.

У понеділок ввечері повідомлялося, що у лікарнях Чернігова кисню для covid-хворих лишилося на кілька годин, на Херсонщині – на три дні.

Також в одеських волонтерів закінчилися кисневі концентратори для хворих.

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