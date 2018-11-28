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    Суд заочно засудив одесита за сепаратистські заклики в інтернеті

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    Суд заочно засудив одесита за сепаратистські заклики в інтернеті

    Чоловік записав відео із закликами до зміни державного кордону України

    Суд, в ході спеціального заочного розгляду справи, визнав 27-річного одесита винним в скоєнні злочину проти основ національної безпеки України і засудив його до 5 років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області.

    Так, в жовтні 2016 року одесит, перебуваючи на території окупованого Криму, записав відеозвернення і розмістив його на своїй сторінці в соціальній мережі, на сторінці групи одеських активістів і на сторінці одеського інформаційного порталу. У зверненні він закликав до відокремлення південних і східних регіонів України і створення «Республіки Новоросія».

    Суд визнав його винним у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією (ч.1 ст.110 КК України).

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в Одеській області.

    Звинувачення підтримували прокурори обласної прокуратури.

    Джерело: Трасса Е-95

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