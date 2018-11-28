В Одесі невідомі закидали яйцями Гриценка



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Поліція відкрила справу за фактом нападу

В Приморському районі Одеси невідомі закидали яйцями лідера партії «Громадянська позиція« Анатолія Гриценка, поліція відкрила справу.

Про це повідомляє поліція області.

В прес-службі політика повідомили, що Гриценко не постраждав.

«Анатолій Гриценко приїхав на радіоефір, перед входом, дорогу перекрили кілька десятків невідомих. Прихильники Гриценка, які його супроводжували, намагалися пройти у приміщення, але невідомі, почали їх бити. Сам політик не постраждав», - розповіла прес-секретар Христина Бондаренко.

У поліції уточнили, що під час конфлікту його учасники використовували газові балончики. Протиправні дії припинили поліцейські.

Зараз за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські опитують свідків та очевидців події, а також приймають заходи щодо встановлення всіх її учасників.

Як повідомлялося, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко подав позов до Дніпровського районного суду Києва проти партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» і народного депутата Олександра Бригинця (фракція «БПП») за поширення інформації про начебто причетність екс-міністра оборони до розкрадань в армії та підривання її обороноздатності.

Нагадаємо, Анатолій Гриценко, політик, міністр оборони (2005–2007), народний депутат VI і VII скликань, голова «Громадянської позиції». Полковник запасу.

Як повідомлялося, Гриценко оголосив, з якими партіями готовий об’єднуватись.

У травні цього року партії Анатолія Гриценка «Громадянська позиція» та Дмитра Добродомова «Народний контроль» утворили спільну об'єднавчу платформу. Обидві сили підуть разом на вибори та висунуть єдиним кандидатом Анатолія Гриценка.





Джерело: РБК-Україна