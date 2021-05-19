На громадських активістів нападають люди ексрегіонала Зубика, – «Стоп Свавіллю»

ГО «Стоп Свавіллю» зазначає, що спортивні молодики не грішать вдарити навіть жінку

Ексрегіонал і забудовник Володимир Зубик розпочав компанію з травлі громадських активістів, які попереджають потенційних інвесторів про небезпеку вкладання коштів у будівельну компанію «Інтергал-Буд» з ознаками «піраміди». Для цього він найняв спортивних молодиків, які ламають намети активістів, викручують руки, б’ють телефони та машини. Про це повідомляє ГО «Стоп Свавіллю» на своїй Facebook сторінці.

«Увага, будівельна афера! Вже тиждень як в інформаційних наметах люди попереджають потенційних інвесторів про аферу Інтергал-Буд. І знаєте якою ціною? Нам погрожують, ламають намети, викручують руки, б’ють телефони та машини. Тітушки Інтергала нападають на наших активістів, залякують і це протистояння триває й надалі! Ми дуже муляємо око Володимиру Зубику, із громадським спротивом своєю правдою. Наші інформаційні точки, щодень руйнуються протягом тижня. Нічого не приховуючи, охорона комплексів викликає оперативну службу тітушок, які швиденько реагують на виклики», – йдеться у повідомленні.

Громадська організація зазначає, що спортивні молодики не грішать вдарити жінку, вони всі в капюшонах та балаклавах.

«То ж не бояться, що їх упізнають. Всі і так знають хто їх спонсорує, але затримати бодай одного тітуханчика не видається можливим, бо поліція дуже повільно реагує на наші виклики», – наголошують у «Стоп Свавіллю».

У повідомленні припускають, що у Зубика є виходи на високих правоохоронців та силовиків.

«Всі кияни і гості міста мають бути попереджені про реальну будівельну аферу. Доречі, за час написання цього посту – Володимир Зубик поспіхом покинув країну і вже знаходиться закордоном. Ймовірніше, в зв’язку з нещодавніми обшуками в КМДА і також у партнера Зубика – Віталія Кличка, що займався саме кришуванням цих оборудок зі сторони міста, зараз виникають реальні проблеми із силовиками. Шкода, інвестори Інтергалу, які очікують свої квартири, від безвиході, ймовірніше, підуть шляхом Еліта-Центру і вже в найближчий час вийдуть на Хрещатик та на Банкову. Шкода, що нас не чули раніше! Ми не соромлячись попереджаємо кожного про ризики вкладання коштів у нахаббуди. А тут величезні комплекси будуються без дозвільних документацій та з численними порушеннями! Хоча слід зауважити, що за ними стоять дуже впливові люди. До речі, у кожного Президента були свої улюбленці. І ми всі знаємо чим вони закінчили. Перший вже сидить, другий – ймовірніше вже в бігах. А ми продовжуємо стояти за правду, до кінця!» - констатують у громадській організації «Стоп Свавіллю».

Нагадаємо, столичні правоохоронці повідомили про підозру особі, яка заволоділа комунальним майном, розташованим у парку «Перемога» у Дніпровському районі Києва.