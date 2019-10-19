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    В Одесі буде перекрито рух транспорту по спуску Маринеско

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    В Одесі буде перекрито рух транспорту по спуску Маринеско

    У зв'язку з капремонтом спуску Маринеско з неділі перекрито рух транспорту. Маршрут автобусів частково змінений

    У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту узвозу Маринеска з 20 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року(або до завершення ремонтних робіт) вносяться зміни тимчасового характеру в схеми руху міського громадського транспорту.

    Автобусних маршрутів №№ 137, 145:

    • у напрямку руху до Пересипських мостів - від вул. Гаванної, на Військовий узвіз, вул. Приморську, вул. Чорноморського козацтва і далі за маршрутами.

    Автобусного маршруту № 242:

    • у напрямку руху до Пересипських мостів - від вул. Преображенської на пров. Маяковського, Військовий узвіз, вул. Приморську вул. Чорноморського козацтва і далі за маршрутом.


    Автобусних маршрутів №№ 105, 121, 130, 146, 168:

    • у напрямку руху до Пересипських мостів – від вул. Пастера на вул. Ольгіївську (поворот ліворуч), вул. Старопортофранківську, Ольгіївський узвіз, вул. Балківську, вул. Чорноморського козацтва і далі за маршрутами.

    Робота автобусних маршрутів №№ 117, 240, 250 та трамвайних маршрутів №№ 3, 12, 15 буде здійснюватися по раніше зміненими тимчасовим схемам руху.

    дороги Одеса
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