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    Навіть керівництво держави долучилося. Кличко розказав, як героїчно зноситься надбудова на Майдані

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    <p>Незаконна надбудова на будинку по вулиці Софіївській,1, поряд з Майданом Незалежності</p> - Навіть керівництво держави долучилося. Кличко розказав, як героїчно зноситься надбудова на Майдані

    Незаконна надбудова на будинку по вулиці Софіївській,1, поряд з Майданом Незалежності

    Фото з соцмереж

    Мер обіцяє, що сьогодні до вечора від шокуючої архітектурної фантазії не лишиться сліду

    До вечора суботи планують завершити демонтаж незаконної надбудови на будинку на вулиці Софіївській,1, поряд з Майданом Незалежності.

    Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у відео, яке записав на даху будинку, де працюють комунальні служби міста. Відео Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Ми завершуємо демонтаж незаконної надбудови на будинку в центрі столиці, на вулиці Софіївській, 1. Обсяг робіт там немалий і працювати складно, але комунальні служби впораються. Як раніше впоралися і з деякими іншими самовільними архітектурними «фантазіями», – зазначив Кличко у дописі до відео.

    Зокрема, він нагадав, що місто зносило незаконну надбудову на Будинку профспілок, на будинку в Десятинному провулку.

    «Сьогодні ми маємо гучний скандал – навіть долучилося керівництво держави. Хтось вирішив собі добудувати додаткові квадратні метри в серці столиці – біля Майдану. Та ми наводимо лад. І сьогодні до вечора все це буде розібране», – додав мер Києва.

    Також Віталій Кличко звернувся до киян, аби ті не порушували законодавства в сфері будівництва.

    «Від нас залежить порядок в нашому місті. З повагою ставтеся до законів, до своїх сусідів, до нашого міста», – звернувся до мешканців столиці мер Києва. 

    Нагадаємо, Шевченківське управління поліції Києва зареєструвало кримінальне провадження за фактом будівництва нового поверху на даху будинку на Майдані Незалежності.

    Віталій Кличко мер скандал місто влада
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