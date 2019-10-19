Навіть керівництво держави долучилося. Кличко розказав, як героїчно зноситься надбудова на Майдані



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Незаконна надбудова на будинку по вулиці Софіївській,1, поряд з Майданом Незалежності Фото з соцмереж

Мер обіцяє, що сьогодні до вечора від шокуючої архітектурної фантазії не лишиться сліду

До вечора суботи планують завершити демонтаж незаконної надбудови на будинку на вулиці Софіївській,1, поряд з Майданом Незалежності.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у відео, яке записав на даху будинку, де працюють комунальні служби міста. Відео Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Ми завершуємо демонтаж незаконної надбудови на будинку в центрі столиці, на вулиці Софіївській, 1. Обсяг робіт там немалий і працювати складно, але комунальні служби впораються. Як раніше впоралися і з деякими іншими самовільними архітектурними «фантазіями», – зазначив Кличко у дописі до відео.

Зокрема, він нагадав, що місто зносило незаконну надбудову на Будинку профспілок, на будинку в Десятинному провулку.

«Сьогодні ми маємо гучний скандал – навіть долучилося керівництво держави. Хтось вирішив собі добудувати додаткові квадратні метри в серці столиці – біля Майдану. Та ми наводимо лад. І сьогодні до вечора все це буде розібране», – додав мер Києва.

Також Віталій Кличко звернувся до киян, аби ті не порушували законодавства в сфері будівництва.

«Від нас залежить порядок в нашому місті. З повагою ставтеся до законів, до своїх сусідів, до нашого міста», – звернувся до мешканців столиці мер Києва.

Нагадаємо, Шевченківське управління поліції Києва зареєструвало кримінальне провадження за фактом будівництва нового поверху на даху будинку на Майдані Незалежності.