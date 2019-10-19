В Одеській інфекційній лікарні готується до відкриття нове приймальне відділення



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В Одесі проведено капітальний ремонт приймального відділення та закуплено нове обладнання для інфекційної лікарні

В Одесі продовжують комплексну реконструкцію міської клінічної інфекційної лікарні за кошти муніципального бюджету. Замовником ремонтних робіт є управління капітального будівництва Одеської міськради.

В даний час готується до відкриття після капітального ремонту нове приймальне відділення лікарні. Сучасне приймальне відділення, оснащене новим медичним обладнанням, розміститься в окремому корпусі. Вихід приймального відділення з циркульні корпусу дасть можливість подальшої реконструкції лікарняних будівель. В даний час проводиться благоустрій території біля відділення.

Нове приймальне відділення обладнане двома входами, один з яких призначений для пацієнтів з висипом - їх діагностичний огляд буде проводитися в окремому приміщенні. Це дозволить уникнути перехресного інфікування пацієнтів. Для зручності маломобільних пацієнтів на вході в приймальне відділення обладнаний пандус.

У нинішньому році для інфекційної лікарні за кошти міського бюджету закуплено нове медичне обладнання, в числі якого - мобільна рентгенівська система, кисневі концентратори, електрокардіограф, біохімічний та гематологічний аналізатори, мікроскопи і інше лабораторне обладнання.

Також одеська «інфекціонка» отримала новий потужний стаціонарний рентгенологічний комплекс, який буде встановлений в приміщенні дитячого відділення лікарні. В даний час в приміщеннях рентгенкабінету ведуться ремонтні роботи.