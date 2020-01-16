У місті триває модернізація системи харчування в школах



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В Одесі обговорили питання організації якісного європейського харчування школярів

14 січня 2020 року відбулося перше засідання робочої групи з питань модернізації системи харчування в закладах загальної середньої освіти. Робоча група створена розпорядженням міського голови Геннадія Труханова з метою приведення системи харчування дітей у закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси у відповідність до сучасних вимог.

Робочу групу, до складу якої увійшли керівники профільних департаментів, депутати, директори навчальних закладів, батьки школярів і фахівці в сфері харчування, очолив заступник Одеського міського голови Павло Вугельман.

На першому засіданні були визначені цілі і завдання групи. Передусім це розробка сучасної моделі харчування і визначення її вартості. Також члени групи проведуть повний аудит стану шкільних їдалень і створять систему громадського моніторингу якості послуг з організації харчування в школах.

«Харчування - один з найважливіших факторів розвитку здорової молоді. Для міської влади вкрай важливо реорганізувати цю сферу із залученням фахівців та батьків школярів, оскільки саме вони знають, що необхідно дітям. Я радий, що на наше запрошення відгукнулося багато фахівців, і спільно ми зможемо організувати якісне європейське харчування для школярів Одеси», - зазначив Павло Вугельман.

Рішення робочої групи ґрунтуються на нормах ХАСПП (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points, система управління безпекою харчових продуктів, яку використовують у всьому світі), а також Законах України «Про безпечність та якість харчових продуктів» та «Про дитяче харчування».