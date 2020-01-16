Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк



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Керівництво міста провело виїзну нараду з питання комплексної реконструкції зоопарку

15 січня 2020 року, мер Одеси Геннадій Труханов провів виїзну робочу нараду з питання комплексної реконструкції зоологічного парку, яка покликана забезпечити естетичну привабливість простору і сприяти збільшенню кількості відвідувачів.

На нараді пройшло обговорення можливості реконструкції зоопарку без припинення його роботи і переселення тварин. Так, обговорювалося облаштування площі біля нового головного входу, зокрема розміщення водойми і реконструкція прилеглих вольєрів.

Також обговорювалося питання про подальший благоустрій Преображенського парку, зокрема розміщення поруч з новим входом у зоопарк дитячого майданчика.

Наразі вже проводяться роботи із заміни старої огорожі зоопарку і організації нової вхідної групи. Вона буде виконана в єдиному стилі із збудованими в позаминулому році вхідними арками в Преображенський парк. Також тут розмістяться споруди для організації роботи кас і пункту охорони.

«На першому етапі буде організовано новий вхід у зоопарк через Преображенський парк, а з боку вул. Мечникова, поруч зі стадіоном, облаштовані місця для паркування для відвідувачів парку і зоопарку. Закриття старого входу вирішить відразу кілька завдань. Це, зокрема, дозволить повністю перекрити вул. Новощепной ряд для проведення капітального ремонту з розширенням проїзної частини і організацією повноцінного тротуару», - прокоментував підсумки зустрічі Геннадій Труханов.