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    Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк

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    Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк

    Керівництво міста провело виїзну нараду з питання комплексної реконструкції зоопарку

    15 січня 2020 року, мер Одеси Геннадій Труханов провів виїзну робочу нараду з питання комплексної реконструкції зоологічного парку, яка покликана забезпечити естетичну привабливість простору і сприяти збільшенню кількості відвідувачів.

    На нараді пройшло обговорення можливості реконструкції зоопарку без припинення його роботи і переселення тварин. Так, обговорювалося облаштування площі біля нового головного входу, зокрема розміщення водойми і реконструкція прилеглих вольєрів.

    Також обговорювалося питання про подальший благоустрій Преображенського парку, зокрема розміщення поруч з новим входом у зоопарк дитячого майданчика.

    Наразі вже проводяться роботи із заміни старої огорожі зоопарку і організації нової вхідної групи. Вона буде виконана в єдиному стилі із збудованими в позаминулому році вхідними арками в Преображенський парк. Також тут розмістяться споруди для організації роботи кас і пункту охорони.

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    Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк
    Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк
    Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк
    Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк
    Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк
    Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк
    Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк
    Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк
    Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк
    Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк
    Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк
    Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк
    Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк
    Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк
    Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк
    Вхід в зоопарк буде через Преображенський парк

    «На першому етапі буде організовано новий вхід у зоопарк через Преображенський парк, а з боку вул. Мечникова, поруч зі стадіоном, облаштовані місця для паркування для відвідувачів парку і зоопарку. Закриття старого входу вирішить відразу кілька завдань. Це, зокрема, дозволить повністю перекрити вул. Новощепной ряд для проведення капітального ремонту з розширенням проїзної частини і організацією повноцінного тротуару», - прокоментував підсумки зустрічі Геннадій Труханов.

    Одеса мер зоопарк благоустрій реконструкція Геннадій Труханов
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