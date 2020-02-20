Поліція посилено охороняє центр Києва (фото)



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На вулицях Києва чергують кінологи з собаками, вибухотехніки Фото: Нацполіція

Створені резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки

Сьогодні, 20 лютого, правоохоронці у посиленому режимі стежитимуть за правопорядком у центрі Києва. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

Напередодні до Київської міської державної адміністрації надійшло кілька заявок про проведення масових заходів у центральній частині міста, тож завдання правоохоронців – забезпечити порядок і безпеку всіх учасників.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Усі сьогоднішні акції пов’язані із річницею подій 2014 року. За правопорядком у середмісті столиці стежитимуть працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу. Аби забезпечити мирне проведення запланованих акцій та не допустити порушень громадського порядку, ми залучаємо достатню кількість особового складу. Окрім того, будуть створені резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки», - зазначив Крищенко.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів із розумінням ставитися до посилених заходів безпеки, дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці на Алеї Героїв Небесної сотні відбувся поминальний молебень.

О 14:00 у Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудуться пам’ятні заходи до Дня Героїв Небесної сотні.

Як відомо, з 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Окрім українців, жертвами режиму Януковича стали білоруси, вірмени та грузини. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної сотні.

104 Героям Небесної сотні тодішній президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.

Зазначимо, що напередодні ввечері, 19 лютого, суд відправив під домашній арешт колишнього бійця «Омеги» Володимира Косенка, якого підозрюють у розстрілах на майдані.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань вже прийняло 42 провадження у справах Майдану.