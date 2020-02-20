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    Шість років після розстрілів: на Вінниччині вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

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    Шість років після розстрілів: на Вінниччині вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

    18-20 лютого в Україні згадують Героїв Небесної Сотні – людей, які шість років тому загинули під час Революції Гідності на столичному Майдані. Це були одні із найтрагічніших сторінок в історії незалежності України

    На Вінниччині, серед інших пам’ятних заходів, сьогодні відбулося покладання квітів до встановленого на честь загиблих майданівців «Дерева свободи».

    Хвилина мовчання супроводжувалася композицією «Плине кача…» у виконанні військового оркестру. Потім керівники області та міста, небайдужі вінничани поклали квіти до меморіалу, а на «Дереві свободи» засвітилися квітки вишні, які опадають на мапу України.

    Під час тих трагічних подій загинуло троє наших земляків – Максим Шимко, Валерій Брезденюк та Леонід Полянський.

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    Шість років після розстрілів: на Вінниччині вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні
    Шість років після розстрілів: на Вінниччині вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні
    Шість років після розстрілів: на Вінниччині вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні
    Шість років після розстрілів: на Вінниччині вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні
    Шість років після розстрілів: на Вінниччині вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні
    Шість років після розстрілів: на Вінниччині вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні
    Шість років після розстрілів: на Вінниччині вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні
    Шість років після розстрілів: на Вінниччині вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні
    Шість років після розстрілів: на Вінниччині вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні
    Шість років після розстрілів: на Вінниччині вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

    На честь загиблих майданівців було створено скульптуру у вигляді дерева вишні, з якої опадають 107 квіток – за числом вбитих протестувальників під час Революції Гідності. Бронзовий меморіал висотою п’ять з половиною метрів встановлено 23 лютого 2018 року на постаменті у вигляді карти України.

    Вінниця Небесна сотня (Євромайдан) вінничани
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